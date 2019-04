London/Quito. (wak) Die Gangster-Legende Al Capone wurde schlussendlich wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, dem in den vergangenen sieben Jahren alles von Verschwörung bis zu Vergewaltigung vorgeworfen worden war, ist am Donnerstag in London verhaftet worden. Formaler Grund: der Verstoß gegen seine Kautionsauflagen. Das war nämlich der einzige zu dem Zeitpunkt noch aufrechte Vorwurf. Hintergrund: Im Jahr 2012, während des Verfahrens um seine Auslieferung von Großbritannien an Schweden (wo ihm Sexualstraftaten vorgeworfen worden sind), entzog sich Assange der Justiz: Trotz einer nächtlichen Ausgangssperre plus elektronischer Fußfessel flüchtete Assange in die ecuadorianische Botschaft in London und suchte dort um Asyl an. Er missachtete danach ebenso den Bescheid, sich bei der "Dienststelle der Polizei zu melden". Das war im Mai vor sieben Jahren. Ein britisches Gericht befand Assange sogleich für schuldig: Wegen des Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen droht ihm eine Haftstrafe bis zu zwölf Monaten.

In der Zwischenzeit verjährte ein Teil der Vorwürfe in Schweden, und die Ermittlungen zum Vergewaltigungsvorwurf wurden von der schwedischen Staatsanwaltschaft 2017 eingestellt. Man würde sie nur im Falle der freiwilligen Einreise Assanges wieder aufrollen. Damit wurde auch der Europäische Haftbefehl gegen Assange eingestellt. Doch Assange blieb weiter in der Botschaft. Zu groß war seine Angst, von London verhaftet und an die USA ausgeliefert zu werden.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks Wikileaks wurde im Jahr 2006 als Enthüllungsplattform von digitalen Politaktivisten aus Europa, Australien und den USA gegründet. Welche Rolle der Australier Julian Assange dabei gespielt hat, ist nicht zweifelsfrei bekannt, weil aus den Reihen von Wikileaks widersprüchliche Angaben dazu vorliegen. Klar ist aber, dass Assange schnell zur treibenden Kraft des kleinen Wikileaks-

Die ersten Enthüllungen, die über Wikileaks veröffentlicht wurden, deckten ein breites inhaltliches Spektrum ab: Es ging unter anderem um den Nachweis einer milliardenschweren Korruption in Kenia, geheimes Material der Organisation Scientology oder interne Dokumente der Schweizer Bank Julius Bär.



Den ersten weltweiten Scoop erzielte Wikileaks im April 2010 mit der Veröffentlichung eines Videos der US-Streitkräfte zu einem Luftangriff im Irak, bei dem vermutlich über zehn Menschen erschossen wurden, das Wikileaks von dem US-Soldaten Bradley Manning zugespielt wurde.

Assange wartete ab und wollte immer mehr Garantien haben. Er jubelte zwar über die Enthaftung von Chelsea Manning, die als Bradley Manning wegen der Veröffentlichung des ersten Wikileaks-Videos in den USA zu 35 Jahren Haft verurteilt, aber von Präsident Barack Obama nach sieben Jahren begnadigt worden war. Manning wurde im Mai 2017 freigelassen. Assange kündigte zwar zuvor an, im Falle einer Begnadigung Mannings zu einer Auslieferung an die USA bereit zu sein. Später schien er aber seine Meinung darüber revidiert zu haben - und blieb in seinem Ein-Zimmer-Exil mit Laufband, Solarlampe und Internet-Zugang in der Botschaft.

Manning wurde allerdings auch im März 2019 wieder festgenommen, weil sie sich weigerte, vor einer Grand Jury zu Assange auszusagen.

Assanges einziger Zugang zur Außenwelt, das Internet, wurde ihm zuletzt immer wieder gekappt. Denn Ecuador war nicht mehr ganz so glücklich über den Gast, der nicht mehr gehen wollte. Denn Assange torpedierte mit seinen Tweets und Veröffentlichungen die diplomatischen Beziehungen Quitos zu anderen Ländern.

Twitter-Sticheleien gingen in der Botschaft weiter