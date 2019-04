Autor Ronald Schönhuber

Khartum. Die Hoffnung auf ein Ende des starkes Mannes hatte das staatliche Radio bereits am frühen Morgen geschürt. Schon vor 6 Uhr wurden dort statt des üblichen Programms patriotische Lieder und Marschmusik gespielt - so wie schon mehrmals, als das Militär in der bewegten Geschichte des Sudans die Macht übernommen hat.

Bis zur offiziellen Bestätigung, dass Omar al-Bashir nach knapp 30 Jahren an der Macht nicht mehr Präsident ist, mussten die Demonstranten, die seit Tagen im Zentrum des Hauptstadt Khartum ausharrten, allerdings noch lange warten. Während die innerhalb kurzer Zeit auf mehrere zehntausend Menschen angewachsene Menge vor der Zentrale der Streitkräfte bereits ausgelassen feierte und "Er ist gestürzt, wir haben gewonnen" skandierte, drangen aus dem Verteidigungsministerium nur Gerüchte über die Absetzung des 75-Jährigen und die Freilassung aller politischen Gefangenen nach außen. Die schon am Morgen angekündigte Erklärung der Armeeführung verzögerte sich von Stunde zu Stunde. Erst am Nachmittag bestätigte Verteidigungsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf schließlich im Staatsfernsehen die Festnahme Bashirs.

Bashir steht nach seiner Absetzung unter Hausarrest. - © afp

Der frühere General, der 1989 selbst durch einen Putsch islamistisch gesinnter Offiziere an die Macht gekommen war, hat den Sudan mit eiserner Faust regiert. In seiner Amtszeit trotzte der Präsident nicht nur den gewaltsamen Konflikten in seinem Land, sondern auch dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Dieser hat 2009 einen Haftbefehl gegen Bashir wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Region Darfur erlassen. Nicht nur Bashir selbst, sondern auch der Sudan wurde dadurch international zum Paria.

Systemwechsel als Ziel

Zu Fall gebracht hat Bashir allerdings nicht die internationale Justiz, sondern die überwiegend junge Bevölkerung im Sudan, die nicht nur der wirtschaftlichen Missstände überdrüssig ist, sondern sich auch nach mehr Demokratie und Freiheit sehnt.

Schon seit Mitte Dezember waren in Khartum immer wieder mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen hatten sich zunächst gegen die Erhöhung der Brotpreise und gegen Engpässe bei der Treibstoffversorgung gerichtet. Doch je länger die Proteste andauerten, umso mehr wurde auch der autoritär regierende Präsident selbst zum Ziel. Gleichzeitig verlor Bashir zunehmend den Rückhalt in der Armee, die seit jeher eine zentrale Stütze seiner Macht war. Als Sonderpolizeieinheiten und Geheimdienstmitarbeiter Anfang dieser Woche versucht hatten, die Proteste vor dem Armeehauptquartier mit Tränengas und Waffengewalt zu zerstreuen, stellten sich Soldaten schützend vor die Demonstranten.