Khartum/Wien. (rs) Es sind eindrucksvolle Bilder, die die vorwiegend jungen Demonstranten in den frühen Morgenstunden des Freitags vor dem Armeehauptquartier in Khartum mit ihren Smartphones aufgenommen und in die sozialen Netze gestellt haben. Zu sehen ist den kurzen und zumeist wackligen Videos eine riesige Menschenmenge, die der verhängten Ausgangssperre trotzt und nahezu unablässig Parolen gegen die wenige Stunde zuvor im Sudan eingesetzte Militärregierung skandiert. Das Dunkel der Nacht wird dabei von den tausenden hell leuchtenden Smartphones-Displays gebrochen, die die Menschen in die Höhe recken.

Die Entschlossenheit der Demonstranten scheint auch Eindruck auf die Armeespitze gemacht zu haben, die nach der Absetzung von Langzeitmachthaber Omar al-Bashir eine zweijährige Übergangszeit unter ihrer Führung angekündigt hatte. So ist der Militärrat unter der Leitung von Ex-Verteidigungsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf bereits am Freitag mit substanziellen Zugeständnissen auf die Demonstranten zugegangen. "Wir sind nicht gierig nach der Macht", sagte Omar Seinalabdin, der dem politischen Komitee des Militärrats vorsitzt. "Wir sind die Beschützer der Forderungen des Volkes."

Konkret versprach Seinalabdin einen Dialog mit den politischen Gruppierungen, der bereits am Freitag beginnen sollte, und die Machtübergabe an eine zivile und gewählte Regierung. Die angekündigte Übergangszeit von zwei Jahren könnte dabei auch deutlich kürzer ausfallen, wenn sichergestellt sei, dass das Land nicht in Chaos stürzt. Innen- und Verteidigungsministerium sollen allerdings auch weiterhin unter Kontrolle des Militärs bleiben. Zudem soll Bashir, dem vom Internationalen Strafgerichtshof Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur vorgeworfen werden, nicht nach Den Haag ausgeliefert werden. Der 75-jährige frühere General, der 1989 selbst durch einen Militärputsch an die Macht gekommen war, könne im Land vor Gericht gestellt werden, sagte Seinalabdin.

"Kein echter Wandel"

Ob sich die Demonstranten, die sich vor allem nach mehr Demokratie und Freiheit sehnen und monatelang gegen Bashir protestiert hatten, von den Zugeständnissen der Armee besänftigten lassen werden, ist allerdings fraglich. So wies die Sudanese Professionals Association die Erklärung des Militärs umgehend als unzureichend zurück. Eine zivile Regierung zur Gestaltung des Übergangs müsse sofort eingesetzt werden, heißt es in einer Erklärung der Gewerkschaftsbewegung, die sich in den vergangenen Wochen zur treibenden Kraft der Proteste gegen das Regime aufgeschwungen hat. Das Militär sei nicht in der Lage echten Wandel sicherzustellen.

Für Konfliktstoff dürfte zudem die am Freitag erörterte Zusammensetzung des Militärrats sorgen. So dürften diesem nicht nur Mohammed Hamdan Daklo, der als "Hemidti" bekannte Kommandant der einflussreichen paramilitärischen RSF-Milizen, angehören, sondern auch Geheimdienst-Chef Salah Gosh. Vor Bashirs Entmachtung hatte der Geheimdienst eine zentrale Rolle bei den Versuchen gespielt, die Proteste mit Hilfe von Waffengewalt und Tränengas aufzulösen. Viele Sudanesen machen Geheimdienstmitarbeiter zudem unmittelbar für die Tötung von mehreren Dutzend Demonstranten in den vergangenen Monaten verantwortlich.