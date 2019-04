Autor WZ Online

Khartum. Der Chef des neuen Militärrats im Sudan ist nur einen Tag nach dessen Gründung zurückgetreten. Das teilte Awad Ibn Auf am Freitag in einer im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache mit. Ibn Auf hatte am Donnerstag "den Sturz des Regimes" und die Inhaftierung des langjährigen sudanesischen Staatschefs Omar al-Bashir verkündet und war im Anschluss als Chef des Militärrats vereidigt worden.

Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Bashir war nach monatelangen Massenprotesten der Bevölkerung vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde dann ein Militärrat eingesetzt, mit Verteidigungsminister Ibn Auf an der Spitze. Anführer der Anti-Bashir-Proteste lehnten den "Militärputsch" ab und riefen zu weiteren Demonstrationen auf. Auch am Freitag versammelten sich wieder Zehntausende Menschen vor den Toren des Armee-Hauptquartiers in der Hauptstadt Khartum und demonstrierten für die Einrichtung einer Zivilregierung.

Spaltung 2011

Die US-Regierung forderte indessen, das sudanesische Volk solle selbst bestimmen, wer es künftig anführt. Die UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet sprach von einer sehr kritischen Lage in dem Land und rief die Behörden auf, keine Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden.

Nachdem der ölreiche Süden des Landes 2011 die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine Wirtschaftskrise. Die Regierung des christlich geprägten Südsudan äußerte sich nach dem Putsch besorgt um den fragilen Frieden zwischen beiden Ländern. (apa, afp, reuters)