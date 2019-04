Autor Thomas Seifert

Peking. Was der britische Premier Winston Churchill einst über Russland gesagt hat: "Ein Rätsel verpackt in ein Geheimnis, umgeben von einem Mysterium", gilt für China in viel stärkerem Ausmaß. Zu gigantisch, zu groß, zu vielfältig und zu anders scheint das Land, das sich anschickt, zur größten Volkswirtschaft der Erde zu werden.

Während die Devise der chinesischen Diplomatie früher mit "nur nicht auffallen" beschrieben werden könnte, hat sich das geändert: Das Reich der Mitte in der Ära von Xi Jinping strotzt vor Selbstbewusstsein. Xi spricht vom "chinesischen Traum" und von einer "Wiedergeburt", einer "Verjüngung" der Nation. China arbeitet auch daran, seinen internationalen Einfluss auszuweiten und die diplomatischen Netzwerke dichter zu knüpfen. Vergangene Woche sind Diplomaten und Vertreter aus 150 Ländern nach Peking gereist, um dort an einer Konferenz zur "neuen Seidenstraße" teilzunehmen. 37 Staats- und Regierungschefs (darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz) nahmen auf den vorderen Reihen im riesigen Kongresszentrum im Pekinger Olympiagelände Platz, um Xi Jinpings Rede über die neue Seidenstraße zu lauschen.

Ein Erfolg für China

Für China war die Konferenz ein voller Erfolg: Peking baut an einer sinozentrischen Welt, in der alle Wege nach Peking führen sollen. Zhong guo - Reich der Mitte - so sieht sich China seit tausenden von Jahren. Wer glaubt, dass man China und die strategischen Projekte Chinas ignorieren könne, der irrt - das hat Bundeskanzler Kurz bei seinem Besuch in seinen Gesprächen mit den mitreisenden Journalisten mehrfach betont.

Aber gleichzeitig wird spürbar, dass die China-Euphorie in Europa ein wenig abebbt. Der China-Experte und Professor an der freien Universität Brüssel, Jonathan Holslag, schreibt in einem brandneuen Buch mit dem Titel: "The Silk Road Trap - How China’s Trade Ambitions Challenge Europe" über die Enttäuschung Europas, dass es nicht gelungen ist, mit China über das Handelsbilanzdefizit im Handel zwischen China und wichtigen europäischen Ländern, Marktzugänge und andere Fragen zusammenzuarbeiten: "Dieser Versuch einer geduldigen und konstruktiven Zusammenarbeit ist ohne Erfolg geblieben", schreibt Holslag, der auch Sonderberater der Europäischen Kommission ist.

Diese Enttäuschung schimmert auch bei einem China-EU-Strategiepapier der EU-Kommission durch, das Ende März veröffentlicht wurde. In diesem Papier ist von einer besseren Balance und einer Reziprozität in den Wirtschaftsbeziehungen die Rede. Kanzler Kurz nennt das vor den mitreisenden Journalisten: "Mehr Fairness." Kurz hat auch ein Investitionskontrollgesetz - das nach deutschem Vorbild verhindern soll, dass strategisch wichtige Industrien unter die Kontrolle ausländischer Investoren gelangen - angekündigt: Auch das findet sich im China-Strategiepapier und man kann davon ausgehen, dass der Gesetzgeber bei dem österreichischen Paragrafenwerk, das entstehen soll, vor allem chinesische Investoren im Auge hat. Da im EU-Strategiepapier auch davon die Rede ist, dass beim Ausbau der nächsten Generation des Mobilfunknetzes (5G) besonders darauf geachtet werden soll, dass die Interessen der Nationalen Sicherheit europäischer Nationen gewahrt bleiben, kann man davon ausgehen, dass bei der Schlüsselinfrastruktur Huawei wohl nicht zum Zug kommen wird (stattdessen werden Nokia und Ericsson das Rennen machen).