In dem Video sitzt Al-Baghdadi vor einer Waffe und spricht zu mehreren Anhängern der Terrormiliz. - © APAweb / AFP

Bagdad. Erstmals seit fünf Jahren ist der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi wieder in einem Propagandavideo erschienen. In dem am Montag von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichten Video hat al-Baghdadi die Terrorangriffe von Sri Lanka über Ostern als Rache für die Zerstörung des von den Extremisten ausgerufenen Kalifats bezeichnet. Er spricht von Vergeltung für die Niederlage in der syrischen Stadt Baghouz. Truppen unter kurdischer Führung hatten die letzte IS-Bastion im Frühjahr nach wochenlangen Kämpfen erobert. Die von den USA angeführte internationale Anti-IS-Koalition unterstützte die Offensive aus der Luft.

Die Angriffe in Sri Lanka hätten die Herzen der Muslime erfreut, sagt Al-Baghdadi in dem 18 Minuten langen Video. Er sitzt auf einer Art Matratze vor einer Waffe und spricht zu mehreren Anhängern der Terrormiliz. Darin erklärt er unter anderem, der Kampf gegen die "Kreuzfahrer" werde lange dauern. Der IS hatte die Anschläge in Sri Lanke mit mehr als 250 Toten in der vergangenen Woche für sich reklamiert. Neun Selbstmordattentäter hatten am Ostersonntag in Sri Lanka Angriffe unter anderem auf drei Kirchen und drei Luxushotels verübt.

Äußerlich keine Verletzungen anzusehen

In dem neuen Video sieht der 47-jährige Al-Baghdadi deutlich gealtert aus. Er trägt einen langen grau-rötlichen Bart. Verletzungen sind ihm aber äußerlich nicht anzusehen. In Medienberichten hieß es, er sei unter anderem an Diabetes erkrankt. Vor dem Video war Al-Baghdadi lange von der Bildfläche verschwunden.

Fast fünf Jahre ist es her, da tauchte in einer altehrwürdigen Moschee der nordirakischen Großstadt Mossul (Mosul) ein Mann auf, der bis dahin als Phantom galt. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten von Al-Baghdadi nur wenige unscharfe Fotos, die ein aufgedunsenes Gesicht mit kräftigen Augenbrauen zeigten.

Keine Spur vom "unsichtbaren Scheich"

Doch an diesem Freitag im Juli 2014 erklomm der Anführer der Terrormiliz IS die Kanzel - ganz in Schwarz gekleidet, mit langem Bart - und ließ sich von seinen Gefolgsleuten als "Kalif" eines neuen Reiches huldigen. Abu Bakr zeigte sich der Öffentlichkeit, perfekt inszeniert in einem Propaganda-Film. Einen Tag später verbreiteten die IS-Anhänger im Internet ein 21 Minuten langes Video, als wäre es eine Krönungsmesse gewesen.