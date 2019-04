Autor WZ Online

Caracas. In Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaido die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro ausgerufen und offenbar zumindest Teile des Militärs auf seine Seite gezogen.

Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte der selbst ernannte Interimspräsident in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde. Dabei war er in Begleitung von Männern in Militäruniform und dem Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez zu sehen, der eigentlich unter Hausarrest steht. "Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaido befreit", schrieb Lopez am Dienstag auf Twitter. Guaido deutete an, er werde aus den Reihen des Militärs unterstützt.

"Die nationalen Streitkräfte haben die richtige Entscheidung getroffen, und sie zählen auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes", sagte Guaido, der sich nach eigenen Worten beim Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas befand. Dort wurde er von einem Reuters-Reporter gesehen. Maduros Regierung teilte mit, sie sei mit einer kleiner Gruppe "militärischer Verräter" konfrontiert. Diese wolle einen Putsch vorantreiben, teilte Informationsminister Jorge Rodriguez über Twitter mit. Es kam zu einem Tränengas-Einsatz gegen Guaido.

Tränengas und Treue

"Genossen, die Rechten wollen dem Volk seine Erfolge entreißen. Ich lade alle ein - das Volk von Venezuela, die Milizen, die sozialistische Partei - zum Palast von Miraflores zu kommen, um die Revolution, Nicolás und das Erbe von Hugo Chávez zu verteidigen", sagte der Präsident der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung und einflussreiche Parteifunktionär Diosdado Cabello am Dienstag.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino gelobte der Regierung von Maduro die Treue. "Die Streitkräfte verteidigen die Verfassung und die legitimen Autoritäten", schrieb er auf Twitter. "Alle militärischen Einheiten melden Normalität in ihren Kasernen und Stützpunkten und befinden sich unter der Befehlsgewalt ihrer Kommandeure." Am Dienstag soll es zu einem Tränengas-Einsatz gegen Guaido gekommen sein.

Für Mittwoch hat Guaido die größten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt. Maduro bezeichnet Guaido als Marionette in einem von den USA gesteuerten Umsturzversuch.

US-Politiker begrüßt Entwicklung im Machtkampf

Der republikanische US-Senator Marco Rubio hat die neueste Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und Regierung in Venezuela begrüßt. "Dies ist der Moment für die Offiziere des Militärs in Venezuela, um ihren Eid zu erfüllen und den legitimen Interimspräsidenten Juan Guaidó in seinem Bemühen, Demokratie wiederherzustellen, zu unterstützen", schrieb Rubio (Florida) am Dienstag auf Twitter.

Die USA haben Guaidó als legitimen politischen Führer Venezuelas anerkannt und die Regierung Maduros mit erheblichen Sanktionen belegt. Rubio forderte die Menschen in Venezuela auf, auf die Straßen zu gehen und für Guaidó zu demonstrieren. "Jetzt ist der Moment, auf die Straße zu gehen, in Unterstützung Eurer legitimen, verfassungsmäßigen Regierung", schrieb der US-Senator mit Wurzeln in Kuba. Rubio beklagte, dass am Dienstag der Zugang zu Medien in Venezuela gesperrt wurde. (apa, reuters, apa)