Autor WZ Online

Caracas. Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó will den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro mit Hilfe des Militärs aus dem Amt drängen. Am Dienstag zeigte er sich gemeinsam mit Soldaten und dem aus dem Hausarrest befreiten Oppositionsführer Leopoldo López. Er rief seine Anhänger zu einem "Marsch ohne Rückkehr" auf.

Zahlreiche Einwohner der venezolanischen Hauptstadt Caracas folgten am Dienstagmorgen dem Aufruf und versammelten sich auf einer Autobahn am Rand des Luftwaffenstützpunktes La Carlota. Mehrere Soldaten der Nationalgarde schlossen sich ihnen an.

Befreiter Oppositionsführer

Kurz zuvor hatten Soldaten Oppositionsführer López aus dem Hausarrest befreit. Der Gründer der Oppositionspartei Voluntad Popular saß seit 2014 in Haft. Damals waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Anstachelung zur Gewalt zu fast 14 Jahren Haft. Zuletzt war der Oppositionsführer im Hausarrest.

Guaidó befand sich zusammen mit etwa 70 Männern in Militäruniform vor dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas. Er erklärte, er werde vom Militär unterstützt. Das wurde allerdings von ranghohen Militärs umgehend dementiert. Und Präsident Maduro versicherte prompt, er könne auf die "völlige Loyalität" seiner Militärchefs zählen.

Seine "Operation Freiheit" gehe jetzt in die entscheidende Phase, sagte Guaidó: "Mutige Soldaten, Patrioten, verfassungstreue Männer haben heute unseren Ruf erhört. Das Ende der unrechtmäßigen Machtübernahme beginnt heute. Als Interimspräsident von Venezuela, als rechtmäßiger Oberkommandierender der Streitkräfte, rufe ich alle Soldaten dazu auf, sich uns anzuschließen."

Die spanische Nachrichtenagentur EFE meldete, dass vor der Militärbasis La Carlota mindestens eine Person verletzt worden sei. Zudem gab es Berichte über Schüsse und Tränengaseinsatz bei dem Militärstützpunkt.

Regierung sieht Situation unter Kontrolle

Die Regierung sprach vom Putsch einer kleinen Gruppe von Soldaten. "In diesem Moment schalten wir eine kleine Gruppe verräterischer Soldaten aus", schrieb Kommunikationsminister Jorge Rodríguez auf Twitter. "Wir rufen das Volk dazu auf, in maximaler Alarmbereitschaft zu bleiben und gemeinsam mit den glorreichen Streitkräften den Putschversuch abzuwehren und den Frieden zu erhalten."