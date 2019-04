Autor WZ Online

Teheran. Der Iran sieht alle US-Truppen im Nahen Osten als Terroristen an. In einem von Präsident Hassan Rouhani am Dienstag unterzeichneten Gesetz wird die US-Regierung zudem als Förderer von Terrorismus bezeichnet.

Das Gesetz wurde in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedet, es gilt als Antwort auf Präsident Trumps Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation. Rouhani wies das Geheimdienst- und Außenministerium sowie die bewaffneten Streitkräfte und den Nationalen Sicherheitsrat an, das Gesetz umzusetzen.

Trump ist anders als viele Verbündete der USA auf Konfrontationskurs mit dem Iran. Er will maximalen Druck auf die Islamische Republik ausüben. Trump kündigte das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015 im vergangenen Jahr auf und verhängte neue Sanktionen. Er bezeichnet das Abkommen als den "schlechtesten Deal aller Zeiten".

Der US-Präsident will Teheran zu Neuverhandlungen über einen wesentlich strengeren Vertrag zwingen. Zudem will er den Iran zu einem Kurswechsel in der Außenpolitik und dem Ende der Unterstützung militanter Gruppen im Nahen Osten bewegen. Die EU will dagegen an dem Wiener Atomabkommen festhalten. (apa/Reuters)