Caracas. Überraschend tauchten am Dienstag früh in Caracas die beiden Oppositionsführer Juan Guaidó und Leopoldo López zusammen mit etwa 40 Soldaten in Caracas bei der Militärbasis La Carlota auf, die sich angeblich gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro erhoben hatte. Die Oppositionsführer riefen zur "Operation Freiheit", zum endgültigen Sturz Maduros, auf.

Im seit mehr als drei Monate andauernden Machtkampf hat sich das Militär bisher stets hinter Maduro gestellt. Guaidó vermochte nun offensichtlich einige Soldaten auf seine Seite zu ziehen. Den Rest der Streitkräfte rief er dazu auf, sich ihm anzuschließen. Abtrünnige Soldaten befreiten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest.

Proteste in mehreren Städten

Zahlreiche Maduro-Gegner folgten dem Aufruf von Parlamentspräsident Guaidó, in Caracas und anderen Städten des Landes wie in Carabobo, Zulia oder Lara auf die Straße zu gehen.

Nachdem die Oppositionsanhänger von dem Luftwaffen-Stützpunkt abgezogen waren, marschierten sie zum zentralen Altamira-Platz in etwa einem Kilometer Entfernung. Das Viertel gilt als Hochburg der Opposition. Eine Gruppe Demonstranten hielt sich weiter in der Umgebung der Militärbasis auf und lieferte sich Zusammenstöße mit den Pro-Maduro-Militärs. Dabei kamen Steine und Molotow-Coctails sowie Tränengas und Schrotflinten zum Einsatz.

Panzerwagen raste in die Menge

Vermummte Regierungsgegner griffen gepanzerte Militärfahrzeuge an. Ein Panzerwagen raste in die Menge, wie im kolumbianischen Fernsehsender RCN zu sehen war. Nahe dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota schleuderten Demonstranten Steine auf Nationalgardisten auf Motorrädern. Die Sicherheitskräfte feuerten Tränengaskartuschen in die Menge. Der US-Fernsehsender CNN zeigte Bilder eines brennenden Busses. Es gab offensichtlich Verletzte, genauere Angaben wurden bisher nicht gemacht.

Warnung vor einem Blutbad

Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino warnte die Opposition vor einem Blutbad. In einer vom staatlichen Fernsehen übertragenen Rede sagte Padrino, umringt von zahlreichen hochrangigen Militärs, von der Opposition begangene Gewaltakte seien zum Teil niedergeschlagen worden. Die Militärführung stehe loyal zur Verfassung.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó bestärkte seine Anhänger, mit ihren Straßenprotesten auf dem richtigen Weg zu sein. "Jahrelang haben wir mit den Streitkräften gesprochen - und heute wissen wir, dass sie nicht für den Diktator sind", sagte Guaidó bei einer Rede auf dem Platz Francia de Altamira in Caracas vor tausenden Menschen.

Die voranschreitende Entmachtung des sozialistischen Staatschefs Maduro sei unumkehrbar, sagte er weiter.

UNO-Generalsekreter Antonio Guterrres rief die Konfliktparteien zu maximaler Zurückhaltung auf. Alle Beteiligten sollten Gewalt vermeiden und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ruhe ergreifen.