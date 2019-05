Autor WZ Online

Caracas. Der Versuch vom selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido, den umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro mit Hilfe des Militärs zu vertreiben, ist am Dienstag gescheitert.

In den Straßen der venezolanischen Hauptstadt Caracas gerieten Regierungsgegner und staatliche Sicherheitskräfte hart aneinander. Demonstranten schleuderten Steine und Brandsätze auf die Beamten. Angehörige der Nationalgarde feuerten mit Tränengas und Schrotmunition in die Menge. Im Fernsehen war zu sehen, wie ein Panzerwagen in eine Menschengruppe raste.

Nach Angaben der Opposition wurden bei den Kämpfen mindestens 69 Menschen verletzt. Die meisten seien durch Schrotkugeln verwundet worden, schrieb der Bürgermeister der Oppositionshochburg Chacao, Gustavo Duque, am Dienstag auf Twitter. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal wurden im ganzen Land mindestens 83 Menschen bei Demonstrationen festgenommen.

Präsident Maduro zeigte sich mit ranghohen Militärs im Fernsehen. Die USA streuten das Gerücht, dass er zum Verlassen des Landes bereit war. - © APAweb / Reuters

Militär blieb loyal

Zuvor hatte Guaido einige Soldaten auf seine Seite gezogen. "Maduro hat heute nicht mehr die Unterstützung der Streitkräfte", sagte Guaido in einer Videobotschaft. Doch der Appell an die Streitkräfte, Präsident Maduro die Gefolgschaft aufzukündigen und sich der Opposition anzuschließen, ging ins Leere.

Zunächst schien es für die Opposition gut zu laufen. Abtrünnige Soldaten befreiten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus dem Hausarrest. Der Gründer der Partei Voluntad Popular suchte aber nach einem gemeinsamen Auftritt mit Guaido in der chilenischen Botschaft Schutz und zog dann mit Frau und Tochter in die diplomatische Vertretung Spaniens weiter.

Maduro erklärte Coup für gescheitert

Der linksnationale Präsident Maduro erklärte den Aufstand später für gescheitert. "Ich danke der Militärführung für den Mut bei der Verteidigung des Friedens", sagte er in einer Ansprache am Dienstagabend (Ortszeit). Nach seiner Darstellung wurden die Soldaten unter einem Vorwand zu einer Autobahn nahe dem Militärstützpunkt La Carlota gelockt worden. Als sie merkten, dass es sich um einen Coup der Opposition handelte, seien die meisten umgekehrt, sagte Maduro. Gegen den harten Kern von etwa 20 abtrünnigen Soldaten ermittle nun die Generalstaatsanwaltschaft. "Diese Verräter werden ihr Schicksal noch kennenlernen", drohte Maduro.