Teheran/Washington. (red/dpa) Seit vergangenen November sind die bisher härtesten Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran in Kraft. Diese zielen auf die Ölindustrie ab, die rund 40 Prozent der Einnahmen Irans ausmacht und der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes ist. Acht Staaten hatte die US-Regierung erlaubt, dass diese für sechs Monate weiter iranisches Öl importieren können. Diese Regelung läuft am Donnerstag ab. Wer dann Öl aus dem Iran kauft, kann praktisch nicht mehr mit US-Firmen in Geschäftsbeziehungen stehen.

Die Vereinigten Staaten wollen so den Iran wirtschaftlich isolieren, Präsident Donald Trump - und dessen Hauptverbündete in Nahost, Israel und Saudi-Arabien - sehen im Teheraner Regime einen Förderer des internationalen Terrorismus. Bei der Hisbollah im Libanon oder der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen habe der Iran genauso seine Finger im Spiel wie im syrischen Bürgerkrieg und im Jemen. Die USA glauben auch, dass der Iran eine Atomwaffe entwickeln könnte - was Experten allerdings stark bezweifeln. "Zu denken, dass der Iran bald in der Lage sein könnte, eine Atombombe zu bauen, ist sehr eigenartig", sagte etwa der EU-Botschafter in den USA, Stavros Lambrinidis.

"Wir können Diplomatie und wir können Krieg", droht Irans Präsident Hassan Rouhani. Der diplomatische Kanal - auch zu den USA - solle weiterhin offen bleiben. Ansonsten könnte der Iran aus dem 2015 geschlossenen Wiener Atomabkommen aussteigen, das nach dem US-Rückzug 2018 noch mit China, Russland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien besteht.

"Genug ist genug"

Genau damit drohte Irans Vizeaußenminister Abbas Araqchi am Mittwoch: "Wir haben der Diplomatie ausreichend Zeit gegeben, aber genug ist genug." Kritik übte Araqchi an den übrig gebliebenen fünf Vertragspartnern. Diese hätten dem Iran versprochen, dass der Deal - insbesondere der wirtschaftliche Teil - auch ohne die USA umgehend umgesetzt werde. "Aber passiert ist in der Praxis nichts", so Araqchis Vorwurf.

China ist Vertragspartner beim Atomabkommen und zählt zu jenen acht Ländern, die unter die US-Übergangsbestimmung fallen. Noch dazu ist China dabei der größte Abnehmer iranischen Erdöls; 29 Millionen Tonnen wurden 2018 bezogen, sechs Prozent des chinesischen Ölbedarfs.

"Unsere Kooperation mit dem Iran ist offen, transparent, rechtmäßig und legitim und sollte deswegen respektiert werden", sagt ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. "Unsere Regierung ist entschlossen, die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen aufrechtzuerhalten, und wird eine positive und konstruktive Rolle spielen, die Stabilität des weltweiten Energiemarktes zu wahren." Experten vermuten, dass China seine Importe aus dem Iran reduzieren wird, aber nicht völlig einstellen.