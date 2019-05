Caracas/Wien. (red) Die Situation in Venezuela ist brandgefährlich. Am Dienstag hat der Widersacher von Präsident Nicolas Maduro, Juan Guaidó, zur ultimativen "Entscheidungsschlacht" aufgerufen, nachdem sich einige Soldaten auf die Seite des von den USA und der EU unterstützen Politikers gestellt hatten. In der Folge spitzte sich die Lage gefährlich zu, es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen in Caracas und zu Schießereien zwischen Soldaten, die zu Guaidó übergelaufen waren, und Paramilitärs der Regierung. Letztere, "Colectivos" genannt, sicherten Maduro ihre Unterstützung zu. "Es ist der Moment gekommen, in dem wir die Revolution mit Waffen verteidigen", erklärte der Chef der Gruppe "La Piedrita", Valentín Santana. Abtrünnige Soldaten hatten zuvor den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus dem Hausarrest befreit.

In der Nacht auf Mittwoch bezeichnete Maduro den Aufstand dann für gescheitert, alle maßgeblichen Streitkräfte stünden hinter ihm. "Ich danke der Militärführung für den Mut bei der Verteidigung des Friedens", so Maduro. Er betonte, dass gegen die Aufständischen mit aller Härte vorgegangen werde. Gegen den harten Kern von etwa 20 abtrünnigen Soldaten ermittele die Generalstaatsanwaltschaft. "Diese Verräter werden ihr Schicksal noch kennenlernen", drohte Maduro, der im TV gemeinsam mit Verteidigungsminister Vladimir Padrino auftrat.

Hilfe aus Kuba

Guaidó hatte sich am 23. Jänner zum Interimspräsidenten erklärt und seither vergeblich versucht, einen Machtwechsel im erdölreichen Land zu erzwingen. Die Mehrheit der Armee, vor allem die maßgeblichen Stäbe, konnte er nicht auf seine Seite ziehen. Guaidó kann aber auf die Unterstützung der USA zählen, sein Kontrahent erhält dafür Hilfe aus Russland, China und Kuba.

Der kubanische Militärgeheimdienst soll offenbar sicherstellen, dass es bei den einfachen venezolanischen Soldaten nicht zu größeren Aufständen kommt. Auch Russland, das strikt gegen jeden "Regime Change", der von den USA organisiert wird, ist, sichert Venezuela Unterstützung in allen Bereichen zu.

Noch am Dienstag hat der Kreml der venezolanischen Opposition die Schuld an der Gewalt gegeben. Die Gefahr ist groß, dass es zu einer Pattsituation und zu einem Bürgerkrieg kommt. Sollte es Guaidó nicht gelingen, die Macht an sich zu reißen, könnte Maduro Venezuela in eine Militärdiktatur umwandeln. Historische Vorbilder dafür gäbe es in Südamerika genug.