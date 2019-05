Autor WZ Online

Damaskus. Zuletzt ist es ruhig geworden um die letzte Rebellen-Enklave in Syrien, doch jetzt haben die syrische Armee und Russland eine Großoffensive auf Idlib gestartet. Nach Angaben von Beobachtern soll es sich um die schwersten Angriffe seit mehr als einem halben Jahr handeln. Dabei sollen mindestens sieben Zivilisten getötet worden sein, wie viele Kämpfer gefallen sind, ist unbekannt. In der letzten Bastion der Assad-Gegner befinden sich Hunderttausende Zivilisten, darunter zahllose Kinder.

Insgesamt hat es 110 Luftangriffe auf Orte in der Provinz gegeben, dazu kommen Granaten-Einschläge von schwerer Artillerie.

Die tonangebenden internationalen Mächte in Syrien - Russland, die Türkei und der Iran - haben ursprünglich einen Waffenstillstand in und um Idlib vereinbart. Es wurde eine Pufferzone etabliert, in der russische und türkische Soldaten patrouillieren. Das Problem ist, dass sich in Idlib viele radikale Extremisten befinden, die sich von der Türkei, die in der Region militärisch präsent ist, nur schwer unter Kontrolle bringen lassen. Die syrische Armee und Machthaber Bashar-al-Assad sind bestrebt, schrittweise die Kontrolle über das gesamte syrische Territorium zu erlangen. (apa)