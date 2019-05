Autor Klaus Stimeder

Los Angeles/Washington. Das mit der korrekten Aussprache des Namens klappt noch immer nicht wirklich; aber entgegen aller Erwartungen stellt sich der vermeintliche Nachteil plötzlich als Vorteil heraus. Pete Buttigieg verdankt seinen ungewöhnlichen Familiennamen seinem Vater. Der wurde 1947 auf Malta geboren und wollte einst Pfarrer werden. Am Ende entschied sich Joseph Buttigieg aber gegen die Kanzel und für das Professoren-Pult. Seine akademischen Ambitionen - unter anderem übersetzte er Antonio Gramscis "Gefängnishefte" ins Englische - führten ihn in die USA. Genauer: In die Kleinstadt South Bend, Indiana, wo der im Jänner verstorbene Literatur-Professor bis zuletzt an der katholischen Eliteuniversität Notre Dame Vorlesungen hielt und der sein Sohn seit mittlerweile sieben Jahren als Bürgermeister vorsteht.

Wer heute Pete Buttigiegs Wahlkampfhauptquartier besucht, stößt zuerst auf eine überdimensionierte, an die Wand gemalte Botschaft, die es den Leuten im Allgemeinen und den Rundfunkjournalisten der USA im besonderen leichter machen soll, den richtigen Ton zu treffen: "Boot-Edge-Edge". Wer dann noch Probleme hat, den Namen des Präsidentschaftskandidaten richtig auszusprechen, kann sich mittlerweile auf Online-Bewegtbildplattformen wie Youtube von hilfsbereiten Maltesern Nachhilfe geben lassen.

Unter den fast zwei Dutzend Demokraten, die Donald Trump 2020 aus dem Weißen Haus vertreiben wollen, ist Pete Buttigieg mit Abstand der Jüngste. Mit seinen 37 Jahren ist der verheiratete, offen homosexuelle Provinzpolitiker nur zwei Jahre älter als das in der amerikanischen Verfassung verankerte Gebot, das es nur Bürgern über 35 erlaubt, sich ums höchste Amt im Staat zu bewerben. Letzteres hindert etwa Polit-Shooting-Stars wie die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (29) daran, selbst in den Ring zu steigen.

Weiße Männer dominieren

In den vergangenen Monaten erlebte "Mayor Pete" einen kometenhaften Aufstieg, der angesichts der Dichte des Bewerberfelds bei den Linksliberalen auf den ersten Blick erstaunlich ist. Aber auch wenn es bis zum Wahltermin am 3. November 2020 noch dauert, kristallisieren sich schon jetzt die Strategien und Methoden heraus, mit der sie den 71-jährigen Ex-Reality-TV-Star aus dem Amt hieven wollen.

Laut Umfragen ergibt sich in dieser frühen Phase ein relativ eindeutiges, von weißen Männern dominiertes Bild. Demnach hat derzeit klar Joe Biden die Nase vorn, der seine Kandidatur offiziell erst diese Woche bekannt gab. "Onkel Joe" war Vizepräsident unter Barack Obama, war jahrzehntelang Senator von Delaware und gilt als Liebling des Partei-Establishments. Knapp hinter ihm rangiert der Mann, dem bis heute nicht wenige Demokraten die Schuld daran geben, dass es Trump überhaupt ins Weiße Haus geschafft hat: Bernie Sanders, amtierender Senator von Vermont, will es auch 2020 wissen.