Assange-Sympathisant in Berlin. - © APAweb / AFP, John MACDOUGALL

London. (wak) Wikileaks-Gründer Julian Assange erklärte bei seiner Anhörung in London, er werde einer Auslieferung in die USA nicht zustimmen. Assange verteidigte sich auch gegen die Vorwürfe der Verschwörung und des Einbruchs in US-Regierungscomputer. Seine journalistische Arbeit, so Assange, habe "viele, viele Preise gewonnen und viele, viele Menschen beschützt."

Assange, der sich derzeit in London für 50 Tage in Haft befindet, wird von der US-Regierung vorgeworfen, gemeinsam mit dem damaligen US-Analysten Bradley Manning (inzwischen Chelsey Manning) eine riesige Menge an Dokumenten aus Regierungscomputern heruntergeladen und veröffentlicht zu haben. Darunter befinden sich rund 90.000 Berichte zum Krieg in Afghanistan, 400.000 Berichte über den Irak-Krieg, 800.000 Dokumente über Gefangene auf Guantánamo Bay und 250.000 diplomatische Notizen.

Für die USA war Ben Brandon, ein Regierungsjurist, vor dem Londoner Gericht. Er verwies immer wieder auf die Anklageschrift der USA aus dem März 2018, die aber bis letzten Monat geheim gehalten wurde - "versiegelt", wie es im US-Sprech heißt.

In der Anklageschrift wird laut Brandon angeführt, dass Manning und Assange sich in Chatrooms über die Möglichkeiten ausgetauscht haben, wie man die Passwörter des Verteidigungsministeriums knacken kann. Als sie das geschafft hatten, wurden die Berichte heruntergeladen und 2010 fast alle auf Wikileaks gestellt und damit veröffentlicht.

Seit dem 11.April befindet sich Assange nach jahrelangem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft wieder auf britischem Boden und ist in den Händen der Justiz.

Die USA fordern nun die Auslieferung Assanges um ihm den Prozess zu machen. Die Frage ist nur, welchen. Die ihm derzeit vorgeworfene Tat, nämlich den "Einbruch in Regierungscomputer", ist mit nur fünf Jahren Haft begrenzt. Das könnte eine Auslieferung vertretbarer machen.

Doch Beobachter fürchten, dass die Anklage auf Spionage ausgeweitet werden könnte, sobald Assange US-Boden betritt. Das könnte auch lebenslang bedeuten.

Das Jahr 2010 und seine Folgen

Zu den Veröffentlichungen zählten auch ein geheimes US-Militär-Video, dass Angriffe von zwei US-Kampfhubschraubern in Bagdad aus dem Jahr 2007 zeigte, bei denen auch Zivilisten getötet worden waren - unter anderem zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Das Video wurde unter dem Titel "Collateral Murder" - "Kollateralmord" bekannt.

Die Veröffentlichungen 2010 hatten Wikileaks und Assange auf einen Schlag zu Weltruhm verholfen. Doch noch im selben Jahr erließ ein Gericht in Schweden einen europäischen Haftbefehl gegen den Australier: Er soll sich an zwei schwedischen Frauen sexuell vergangen haben. Nachdem im darauffolgenden Jahr ein Gericht in London seiner Auslieferung nach Stockholm stattgegeben hatte, flüchtete Assange in die Botschaft Ecuadors, wo er bis April 2019 Asylstatus genoss.

Die Anhörung zur Auslieferung geht am 30. Mai weiter, ein größeres Forum vor Gericht ist für den 12. Juni geplant. Ein Urteil ist laut dem Richter erst in ein paar Monaten zu erwarten.