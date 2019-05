Autor Markus Schauta

Pehr Lodhammar ist der Leiter des Minenräumdienstes der Vereinten Nationen (Unmas) im Irak. Seit Oktober 2017 ist sein Team in Mossul tätig, wo es Kriegsschrott und vom Islamischen Staat zurückgelassene Sprengfallen entfernt. - © Schauta

"Wiener Zeitung": Was unterscheidet den Irak von anderen Ländern, in denen Sie bisher für den Unmas, den Minenräumdienst der Vereinten Nationen, tätig waren?

Pehr Lodhammar:Die Situation im Irak unterscheidet sich massiv von dem, was ich bisher gesehen habe. Sowohl der Grad der Kontaminierung, als auch die Komplexität der Spreng- und Brandvorrichtungen. Es handelt sich um keine konventionellen Sprengsätze. Sie wurden vom Islamischen Staat selbst hergestellt, was bedeutet, dass sich die einzelnen Sprengfallen im Aufbau stark voneinander unterscheiden können. Entsprechend muss auch unterschiedlich mit ihnen umgegangen werden. Wir haben es mit fernausgelösten Zündern und Druckzündern zu tun, mit Entlastungszündern, Passiv-Infrarotsensoren oder Kombinationen davon. Du kannst jemanden in vier bis sechs Wochen beibringen, wie man Landminen entschärft. Das ist ein Prozess, mit immer ähnlichen Abläufen. Aber in dieser urbanen Umgebung, mit all dem Schutt und den vielen unterschiedlichen unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen dauern die Trainings Jahre.

Wie viele Sprengkörper konnten bis jetzt entschärft werden, wie viel bleibt noch zu tun?

Wir haben einiges an Arbeit geleistet. In ganz Mossul konnten wir bis jetzt über 40.000 Sprengkörper sicher stellen. Wir schätzen, dass ein Drittel der Sprengkörper an der Oberfläche ist, zwei Drittel unter dem Schutt. Das bedeutet, dass in all dem Schutt in Mossul sich noch Sprengkörper befinden. Wie viele das in etwa sind, kann man nicht sagen.

Unmas geht an Schulen, um Kinder für die Gefahren von Sprengkörpern zu sensibilisieren. Wie viele habt ihr mit dem Projekt erreicht?

Wir haben bis jetzt knapp 800.000 Menschen erreicht. Es geht dabei nicht nur um Schulen. Wir unterrichten auch Flüchtlinge, die ja irgendwann in ihre Häuser zurückkehren werden, wo sie auf Sprengfallen treffen könnten. Ebenso trainieren wir die Arbeiter in den Geld-für-Arbeit Projekten. Alle, die in Mossul Schutt wegräumen, wurden trainiert, bevor sie damit begonnen haben. Sie sind daher in der Lage, Sprengkörper zu erkennen und ihre Kollegen zu warnen. Das ist entscheidend. Wir haben außerdem TV-Filme und Radioprogramme produziert und Poster überall in Mossul aufhängen lassen, die auf die Gefahren aufmerksam machen. Während der Evakuierung der Stadt hatten wir Wasserflaschen mit lebensrettenden Hinweisen verteilt. Im Irak hat jeder ein Smartphone. Daher nutzen wir auch Twitter und Facebook, um die Menschen zu erreichen.

Ihr Team besteht aus etwa 60 Mitarbeitern. Wie lange wird es dauern, um ganz Mossul von Sprengkörpern zu säubern?

Acht Jahre. Ich glaube, das ist realistisch. Aber vergleichen wir es mit Deutschland oder Großbritannien. Der zweite Weltkrieg liegt 75 Jahre zurück und immer noch werden bei Bauarbeiten Bomben gefunden. In Mosul wird es nicht anders sein. Sprengkörper werden noch lange für erhebliche Gefahr sorgen.