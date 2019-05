Autor WZ Online

Caracas. Ein Gericht in Venezuela hat am Donnerstag einen Haftbefehl gegen Oppositionsführer Leopoldo Lopez ausgestellt. Dieser war 2017 zu Hausarrest verurteilt worden, aus dem er am Dienstag nach seinen Angaben von Soldaten, die ihn bewachen sollten, befreit worden war. Er ist unterdessen in die spanische Botschaft in Caracas geflüchtet.

Am Dienstag war Lopez zusammen mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó vor Demonstranten aufgetreten, die Präsident Nicolás Maduro stürzen wollen.(apa/reuters/afp)