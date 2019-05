Autor Thomas Seifert

Peking. 2019 ist ein geschichtsträchtiges Jahr für China. Am 4. Juni 1989 - vor 30 Jahren - walzten Panzer der chinesischen Armee die Studentenbewegung am Platz des Himmlischen Friedens in Peking nieder. Am 1. Oktober 1949 - vor 70 Jahren - rief Mao Zedong vom Tor des Himmlischen Friedens aus die Volksrepublik China aus. Und am 4. Mai 1919 - vor genau 100 Jahren - protestierten Studenten gegen die Rückschrittlichkeit ihres Landes und die Demütigung Chinas nach dem Ende des 1. Weltkriegs. Denn obwohl China eigentlich zu den Siegermächten des 1. Weltkriegs gehört, wurden die sogenannten Konzessionsgebiete Deutschlands in der Provinz Schangdong (dort vor allem in der Jiaozhou-Buchtin Qingdao) nach dem Krieg Japan zugesprochen.

Drei Ereignisse, die "das Bild und das Selbstbild des heutigen China prägen", wie der aus Österreich stammende langjährige China-Korrespondent Bernhard Zand in einem Essay im dieswöchigen "Spiegel", der sich der "chinesischen Frage" widmet, schreibt.

Und tatsächlich: China ist eine seltsame Mischung aus Kontinuität und Brüchen. Einerseits wird von chinesischen Offiziellen immer wieder auf die chinesische Geschichte, die sich 5000 Jahre zurückverfolgen lässt, hingewiesen.

Andererseits findet man in den Büchern der Zeitgeschichte Chinas eben nicht nur diese drei bereits erwähnten signifikanten historischen Daten. Dass die Chinesische Republik aus der Xinhai-Revolution im Jahr 1911 hervorgeht - daran wird heute kaum mehr erinnert. Im Zuge dieses Umsturzes wurde die letzte kaiserliche Dynastie (Qing Dynastie) gestürzt und von Sun Yat-sen (Sun Yìxian) die erste chinesische Republik errichtet.

Weitere Brüche: Tragödien wie der Krieg Japans gegen China von 1937 bis 1945 oder der Bürgerkrieg zwischen den Truppen von Tschiang Kai-Shek (Jiang Jièshí) und Mao Zedong von 1927 bis 1949. Unter Mao gab es brutale "Säuberungswellen" wie die Anti-Rechtskampagne von 1957 bis 1959, als Mao Dissidenten, die sich zugunsten der Marktwirtschaft und gegen die Kollektivwirtschaft aussprachen, inhaftieren und in vielen Fällen ermorden ließ. In einer schrecklichen Hungersnot, die heute als Folge von Maos desaströsem Schock-Modernisierungsprojekt des "großen Sprungs nach vorn" (1958-1961) gedeutet wird, kamen mindestens 15 Millionen Menschen um, und die Kulturrevolution (1966-1976), mit der der immer mehr vergreisende Mao seine Position in Staat und Partei festigen wollte, forderte mindestens 400.000 Todesopfer.