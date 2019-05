Autor WZ Online

Gaza. Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen ist erneut gefährlich eskaliert. Militante Palästinenser feuerten bis zum Sonntag Nachmittag zahlreiche Raketen auf israelische Ortschaften. Nach Angaben eines Krankenhauses wurden zwei Israelis bei den Angriffen getötet. Damit stieg die Zahl der israelischen Todesopfer am Sonntag auf drei.

Die israelische Armee meldete, bis Sonntagvormittag 450 Geschoße vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden. Das Militär reagierte nach eigenen Angaben mit rund 220 Vergeltungsangriffen auf das Palästinenser-Gebiet. In der Küstenstadt Ashkelon wurde nach Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag ein Israeli getötet, als eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete sein Wohnhaus traf. Die Polizei meldete am Sonntagnachmittag zwei weitere Todesopfer in Ashkelon.

Verschiedene Angaben zu den Opfern

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte seinerseits mit, zwei Palästinenser seien bei einem Luftangriff östlich von Gaza getötet worden. Damit stieg die Zahl der seit Samstag im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf neun; 80 wurden verletzt. Unter den Toten seien ein Kleinkind und dessen schwangere Mutter, hieß es.

Die israelische Armee wies diese Angaben am Sonntag zurück. Vielmehr seien fehlgeleitete Schüsse der radikalislamischen Hamas für die beiden Todesopfer verantwortlich, schrieb der Armeesprecher Ronen Manelis im Onlinedienst Twitter. "Die Propaganda der Terrororganisation" laufe auf Hochtouren, fügte er hinzu.

Demonstration am Freitag

Die angespannte Lage zwischen Israelis und Palästinensern aus dem Gazastreifen hatte sich am Samstag wieder zugespitzt, nachdem es am Freitag bei Demonstrationen an der Grenze zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen war. Die Eskalation passiert nur eine Woche vor dem Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv. Bisher blieb Tel Aviv von der jüngsten Runde der Gewalt verschont. Militante Palästinenserorganisationen drohten jedoch nach Medienberichten mit einer Ausweitung der Angriffe auch auf die Küstenmetropole. Der bewaffnete Arm der Islamistenorganisation Islamischer Dschihad veröffentlichte ein Video, in dem militante Islamisten mit Angriffen auf zentrale Ziele in Israel, darunter den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, drohten.