Autor WZ Online

Pjöngjang. Nordkorea hat mit einem zweiten Raketentest binnen weniger Tage Furcht vor einer Verschärfung des Atomstreits mit den USA geschürt. Bei den zwei am Donnerstag abgefeuerten Geschossen habe es sich offenbar um Kurzstrecken-Raketen gehandelt, teilte Südkoreas Militär mit. Erst am Samstag hatte Nordkorea mehrere Raketen und mindestens eine ballistische Kurzstreckenrakete erprobt. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in erklärte, wenn Nordkorea dieses Verhalten nicht einstelle, werde die Gesprächsdiplomatie schwierig. Die Führung in Pjöngjang sprach von einer Routine-Übung zur Landesverteidigung. Zuvor hatte der Verzicht auf Raketentests vorübergehend zu einer Annäherung an die USA geführt, zwei Gipfeltreffen blieben aber ohne Einigung.

Die beiden Raketen seien vom Nordwesten des abgeschotteten Landes in Richtung Osten abgefeuert worden, teilte das südkoreanische Militär mit. Ein Geschoss sei 420 Kilometer weit geflogen, das andere 270 Kilometer. Sie hätten eine Höhe von rund 50 Kilometern erreicht, bevor sie ins Meer gestürzt seien. Den vorangegangenen Raketentest am Samstag hatten die USA als Provokation verurteilt.

Das kommunistische Nordkorea wird wegen seines Atom- und Raketenprogramms international mit Sanktionen belegt. Das zweite Treffen von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump zur Lösung des Konflikts war im Februar ergebnislos abgebrochen worden.

Das südkoreanische Präsidialamt bezeichnete die neuen Raketentests als "sehr besorgniserregend". Präsident Moon selbst erklärte, der Norden scheine damit seinen Unmut über das gescheiterte Treffen mit Trump zum Ausdruck zu bringen und zugleich weitere Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. (reuters)