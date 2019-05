Autor WZ Online

Wien. Mit eindringlichen Appellen, die globale Klimakatastrophe zu stoppen, ist heute, Dienstag, die Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in Wien eröffnet worden. Stargast war die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. "Das ist nicht irgendein Notfall, sondern die größte Krise, die die Menschheit jemals gesehen hat", warnte sie in der Hofburg.

Die Eröffnungsrede hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich gleich dafür entschuldigte, wegen der Regierungskrise wahrscheinlich nur kurz an dem Summit teilnehmen zu können. "Sie braucht sehr viel meiner Zeit und Aufmerksamkeit, aber mal sehen", sagte Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt unterstrich die Dringlichkeit, mit der der Klimawandel bekämpft werden muss. "Wir wissen, dass uns die Zeit davon läuft - der Klimanotstand ist längst da", meinte Van der Bellen. Beim kommenden UN-Klimagipfel in New York will der Bundespräsident zudem mit seiner Klimainitiative von europäischen Staatshäuptern weiter Druck machen. Auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnte, dass die Situation "sehr ernst" ist.

Umjubelte Thunberg

Umjubelt war dann der Auftritt von Thunberg, die mit ihrem Schulstreik binnen nur weniger Monaten eine millionenstarke "FridaysForFuture"-Bewegung ins Leben gerufen hat. Sie zeigte sich überzeugt davon, dass die Menschen gar nicht wüssten, in welch einer Gefahr sie sich befinden. "Sie merken vielleicht, dass etwas falsch läuft und dass es wärmer wird", sagte sie. Als sich ihr selbst auftat, was für verheerende Auswirkungen der Klimawandel haben wird, war sie "erstaunt darüber, dass das nicht überall in den Schlagzeilen war und nicht rund um die Uhr darüber geredet wird." Eigentlich hätte längst ein globaler Klimanotstand eingerufen werden sollen und die Politik in pausenlosen Krisensitzungen tagen. Stattdessen wird das Thema aber "behandelt, wie alle anderen auch".

Thunberg appellierte vor allem an die Politik, dem Klimawandel entgegenzuwirken. "Natürlich können Millionen von Kindern auf die Straße gehen, aber wir sind keine Führungspersonen, auch die Wissenschafter nicht", meinte Thunberg. Um der Krise noch Herr zu werden, müssten alle Lebensbereiche verändert werden "Einzelne, voneinander isolierte Lösungen sind nicht mehr genug ", sagte Thunberg. Die jungen Leute würden die dafür verantwortliche Generation in die Pflicht nehmen: "Wir haben keine Zeit mehr und wir werden Euch nicht damit davon kommen lassen".

Schwarzenegger will "Action"

Auch Gastgeber Arnold Schwarzenegger rief zu mehr "Action" - und großen Träumen auf. Er selbst sei schon oft in seinem Leben als verrückt bezeichnet worden, weil er unmöglich scheinende Ziele hatte - wie Bodybuilding-Champion, Filmstar oder Politiker. "Aber die Träumer verändern die Welt, nicht die Zweifler", unterstrich Schwarzenegger. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien kritisierte zudem, dass immer noch sieben Millionen Menschen im Jahr aufgrund von Umweltverschmutzung sterben. "Das ist der Status quo, den Ihr behalten wollt?", wandte er sich an die Zweifler. Er rief sie stattdessen dazu auf, sich der grünen Bewegung anzuschließen. "Die Einladung ins Weiße Haus, dürfte aber am Postweg verloren gegangen sein."

Dritter Weltgipfel

Beim dritten "World Summit" in Wien erörtern bis Mittwoch Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1.200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema "Klimafinanzierung". Aufgrund des großen Andranges ist ab 15.00 Uhr am Heldenplatz ein "Climate Kirtag" geplant. Hier treten bei freiem Eintritt unter anderen Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern auf. Schwarzenegger und Thunberg werden auf der Bühne Reden halten.