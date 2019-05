Autor Klaus Stimeder

Washington D.C. Das Orakel hat gesprochen und was es zu sagen hatte, war vielleicht wenig überraschend, hatte es aber nichtsdestoweniger in sich. Am Mittwochmorgen elf Uhr Ortszeit Washington (acht Uhr abends MESZ) trat in den Räumen des US-amerikanischen Justizministeriums überraschend Robert Mueller vor die Mikrofone und gab erstmals persönlich eine Stellungnahme betreffend den Endbericht der von ihm angeführten Untersuchungskommission ab.

Muellers Statement, abgelesen von einem Manuskript – Fragen der anwesenden Journalisten waren nicht erlaubt – dauerte rund acht Minuten. Obwohl er sich über die gesamte Dauer seiner Rede in dem Beamten wie ihm eigenen, drögen Bürokratenton übte, ließ seine Botschaft kaum Raum für Interpretationen übrig: "Wenn wir sicher gewesen wären, dass der Präsident kein Verbrechen begangen hat, hätten wir das gesagt."

Donald Trump wegen Justizbehinderung anzuklagen wäre trotzdem in keinem Fall und zu keinem Zeitpunkt der rund zwei Jahre dauernden Ermittlungen des Special Councils in Frage gekommen, weil "die amerikanische Verfassung vorschreibt, dass es nicht die Aufgabe des Strafverfolgungssystems sei, formal über ein etwaiges Fehlverhalten des Präsidenten zu urteilen.

"Man kann es drehen und wenden wie man will: Diese Worte anders zu deuten als einen offenen Aufruf an den Kongress, eine Untersuchung einzuleiten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem Amtsenhebungsverfahren mündet, ist selbst beim besten Willen nicht vorstellbar.

"Der Fall ist abgeschlossen"

Außer natürlich man heißt Donald Trump oder ist Republikaner. Keine paar Minuten, nachdem Mueller das Podium verlassen hatte, sonderte der Präsident via Twitter seinen Kommentar ab: "Nichts ändert sich durch den Mueller-Report. Die Beweise waren unzureichend und deshalb gilt man in diesem Land als unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Danke."

Was Trumps Tweet folgte, war erwartungsgemäß eine Barrage an mehr oder minder gleich lautenden, über die sozialen Medien verbreiteten Botschaften seiner Parteifreunde. An der Essenz von Muellers Botschaft ändert das freilich nichts: Wenn es nicht die gängige rechtliche Praxis gäbe, die besagt, dass ein amtierender Präsident nicht formal angeklagt werden kann, würde die Sache höchstwahrscheinlich anders ausschauen; aber als Personifizierung des institutionellen Amerika habe sich der Sonderermittler eben auf Punkt und Beistrich an die Verfassung zu halten und deshalb habe er seiner in seinem Bericht festgehaltenen Konklusion – kein Freispruch, aber auch keine Anklage – nichts hinzuzufügen. Dementsprechend plane er auch nicht, sich den Fragen der Abgeordneten im Kongress stellen. (Der Demokrat Jerry Nadler und seine Parteifreunde hatten bis zu Muellers Rede offen mit dessen Vorladung vor den Justizausschuss des Repräsentantenhauses geliebäugelt).