Die Zeitzeugen

Der aus Gmunden stammende 79-jährige Anthropologe Karl L. Hutterer erlebte die blutige Niederschlagung der Proteste in Chengdu (1500 Kilometer südwestlich von Peking) mit. Er wies in einem Leserbrief an die "New York Times" darauf hin, dass damals in der Metropole der Provinz Sichuan 300 bis 400 Menschen getötet wurden. Der heute in Santa Barbara lebende ehemalige Direktor des Santa Barbara Museum of Natural History war damals auf Forschungsreise in Sichuan. Er ist nach 1989 nie mehr nach China zurückgekehrt.





Brigitte de Mas war vor 30 Jahren Mitarbeiterin der österreichischen Botschaft in Peking. Die Bilder dieser historischen Rekonstruktion der zeitgeschichtlichen Ereignisse vom Mai und Juni 1989 in China stammen von ihrem damaligen Ehemann Nisim Harari, den de Mas bei einem Filmdreh in München, als sie als junge Frau für die Filmstudio Bavaria arbeitete, kennengelernt hatte. Mit Harari ging de Mas nach Israel und hat dort dann für die österreichischen Botschaft gearbeitet.



Paul Ullmann berichtete dem Außenministerium in Wien und beantwortete Journalistenanfragen, seine Frau Ingrid Ullmann versorgte die in die Botschaft geflüchteten Österreicher mit Gulaschsuppe und Eintopf und gab ihnen Obdach in der Botschaft. Weitere Zeitzeugen sind der damalige Handelsdelegierte Alfred Mayer und der damalige Botschaftsmitarbeiter Roland Hauser. Hauser ist heute Botschafter in Äthiopien. Er war damals der jüngste Mitarbeiter der österreichischen Botschaft, Peking war sein erster Auslandsposten.