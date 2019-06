Autor WZ Online

Moskau. Fast hundert Menschen, darunter der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny, sind nach Angaben von Bürgerrechtsaktivisten bei einer Solidaritätskundgebung für den Journalisten Iwan Golunow in Moskau festgenommen worden. "Alexej Nawalny ist gerade festgenommen worden", teilte die Sprecherin des Kreml-Kritikers am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Die Demonstranten forderten eine Bestrafung jener Polizisten, die für die umstrittene Inhaftierung Golunows verantwortlich gewesen seien. Die russischen Behörden hatten Golunow am Dienstag überraschend freigelassen und alle Anschuldigungen gegen ihn mangels Beweisen fallengelassen.

Fahnder hatten zuvor behauptet, Golunow habe in seinem Rucksack und in seiner Wohnung Drogen gehabt. Die Drogengeschichte galt als inszeniert, um den für seine Artikel über Korruption bekannten Reporter mundtot zu machen. Er hatte für sein Internetportal "Medusa" etwa enthüllt, wie Polizei und Geheimdienstler sich im Beerdigungsgeschäft bereicherten.

Die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info meldete die Festnahme von mindestens 94 Menschen bei der Kundgebung. Ihr Protest habe sich gegen die Rolle der Polizei im Fall Golunow gerichtet. Die Demonstranten riefen demnach "Schande" und "Stoppt Polizeiterror".

Welle der Empörung

Die Festnahme des Investigativ-Journalisten hatte eine Welle der Empörung in der russischen Bevölkerung ausgelöst. Zahlreiche russische Kollegen Golunows und internationale Organisationen verurteilten das Vorgehen der Behörden.

Golunow war am Donnerstag festgenommen worden. Am Samstag ordnete ein Haftrichter zwei Monate Hausarrest an. Golunow bestritt die Vorwürfe. Die Drogen seien ihm untergeschoben worden. Der 36-Jährige gab zudem an, im Polizeigewahrsam gefoltert worden zu sein. Am Dienstag teilte Innenminister Wladimir Kolokolzew mit, die Ermittlungen würden eingestellt und der Hausarrest aufgehoben. (apa, afp, reuters)