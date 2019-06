Autor WZ Online

Der norwegische Öltanker soll mutmaßlich von angegriffen worden sein, der Iran spricht von einem Unfall. - © APAweb/Reuters

Manama. Inmitten der Spannungen mit dem Iran ist es nahe der Küste des Landes erneut zu Zwischenfällen mit zwei Handelsschiffen gekommen. Im Golf von Oman geriet der Öltanker "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline Donnerstag früh nach einem Angriff in Brand, wie die norwegische Seefahrtsbehörde erklärte. In späteren Berichten hieß es dann, das Schiff wurde vermutlich von einem Torpedo getroffen. Davon ging zumindest die Raffineriegesellschaft CPC aus Taiwan aus, die das Schiff gechartert hat. Der Tanker ist aber offenbar nicht gesunken.

Und es gab noch einen zweiten Zwischenfall: Die "Kokuka Courageous" sei über der Wasseroberfläche am Rumpf getroffen worden, teilte die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) mit. Es seien 21 Seeleute von dem mit Methanol beladenen Frachter gebracht worden. Die Hintergründe der Vorfälle waren zunächst unklar. Die norwegische Seefahrtsbehörde empfahl dennoch allen Schiffen, die Gewässer vor dem Iran vorläufig zu meiden.

Die Straße von Hormus ist seit der Antike eine wichtige Handelsroute und heute ein wichtiges Nadelöhr für den Ölexport nach Ostasien, Europa und in die USA. Täglich durchqueren sie Tanker mit mehreren Millionen Barrel Öl, insgesamt passieren rund 35 Prozent des weltweit verschifften Öls die Straße von Hormus. Sie liegt zwischen einer Einbuchtung der Küste des Iran und der – als Exklave zum Oman gehörenden – aus Arabien vorspringenden Halbinsel Musandam. Nur durch die Straße von Hormus sind die Ölhäfen des Iraks, Kuwaits, Katars, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran erreichbar. Der Iran hat bei internationalen Konflikten immer wieder gedroht, die Straße zu sperren.

Die US-Marine erklärte, sie haben zwei Notrufe erhalten. US-Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain mit.

Die Reederei Frontline teilte mit, alle 23 Menschen an Bord seien in Sicherheit, wie die norwegische Zeitung "VG" unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtete.

Nach Angaben der Reederei BSM besteht keine Gefahr, dass die "Kokuka Courageous" sinkt. Die Ladung sei "intakt". Der Schaden sei auf der Steuerbordseite im hinteren Teil des Frachters, sagte der Sprecher. Die 21 Seeleute seien mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden, die "Coastal Ace". Der leicht verletzte Seemann habe dort Erste Hilfe bekommen. Bei den Seeleuten handle es sich ausnahmslos um Philippiner.

Der Zwischenfall ereignete sich diesen Angaben zufolge in etwa 70 Seemeilen Entfernung vom arabischen Emirat Fujairah und etwa 14 Seemeilen entfernt von der iranischen Küste. Weiterer Anrainer der dortigen Meerenge ist das arabische Sultanat Oman.

Teheran zeigt sich besorgt

Der 2016 gebaute Öltanker "Front Altair" fährt unter der Flagge der Marschallinseln. Er war nach Angaben des Dienstes "Marine Traffic" auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Taiwan. Frontline gilt als die größte Tankerflotte der Erde. Sie ist im Besitz des norwegischen Milliardärs John Frederiksen. Die "Kokuka Courageous" hatte "Marine Traffic" zufolge vor drei Tagen in Saudi-Arabien abgelegt und war unterwegs nach Singapur.

Iranische Medien sprachen zunächst von einem "Unfall". Der iranische Außenminister Mohammad Jawad Zarif äußerte später seine Besorgnis über die "verdächtigen" Angriffe gegen Tanker mit "Verbindungen zu Japan". Sie ereigneten sich während "freundschaftlicher Gespräche" von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und dem geistlichem Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, schrieb Zarif auf Twitter. Abe bemüht sich derzeit in Teheran um Vermittlung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA.

Die britische Regierung zeigte sich "tief besorgt" über den Vorfall, auch für die deutsche war dieser "äußerst beunruhigend".

Die Angriffe auf die Tanker erfolgen einen Monat nach "Sabotageakten" gegen vier Schiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien machte damals den Iran dafür verantwortlich, auch die US-Regierung wies später auf Teheran als mutmaßlichen Verantwortlichen. Die Vorfälle heizten die Spannungen mit den USA weiter an, die Anfang Mai ihre Truppen in der Golfregion deutlich verstärkt hatten.

Die USA hatten zusammen mit ihren Verbündeten Saudi-Arabien und den VAE in den vergangenen Wochen den Druck auf den Iran massiv erhöht. Das sunnitsche Saudi-Arabien sieht in dem schiitischen Nachbarn einen Erzfeind. Riad wirft der Regierung in Teheran vor, sich in die inneren Angelegenheiten der arabischen Länder einzumischen.

Saudi-Arabien beschuldigt den Iran unter anderem, im Bürgerkrieg im Jemen die Houthi-Rebellen zu unterstützen. Diese hatten in den vergangenen Wochen Saudi-Arabien wiederholt mit Drohnen angegriffen. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz bekämpft die Houthi-Rebellen, die weite Teile des Nordjemens beherrschen. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Die Vorfälle im Golf schlugen auf die Ölmärkte durch: Leichtes US-Öl und Nordseeöl der Sorte Brent verteuerten sich um 3,4 Prozent auf 52,87 beziehungsweise um 3,9 Prozent 62,32 Dollar je Barrel (159 Liter). (apa, reuters, dpa, afp)