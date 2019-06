Autor WZ Online

Teheran/Brüssel. Der Iran droht damit, sich in Kürze von Vorgaben des internationalen Atomabkommens zu verabschieden. Der Sprecher der iranischen Atomenergie-Organisation, Behrouz Kamalwandi, sagte am Montag im staatlichen Fernsehen, sein Land habe die Produktion von niedrig angereichertem Uran vervierfacht und jüngst sogar noch weiter hochgefahren. Die im Atomabkommen erlaubte Bestandsobergrenze von 300 Kilogramm werde somit in zehn Tagen überschritten. Noch reiche die Zeit, um das zu verhindern. Dazu müssten aber die Europäer handeln. Der deutsche Außenminister Heiko Maas bezeichnete die Lage als "extrem explosiv". Die britische Regierung erklärte, bei einer Überschreitung der Limits durch Teheran alle Optionen zu prüfen.

Die europäischen Vertragsstaaten, darunter Deutschland, bemühen sich, das 2015 nach jahrelangen Verhandlungen in Wien geschlossene Atomabkommen zu bewahren. Die Vereinbarung steht auf der Kippe, weil US-Präsident Donald Trump sie einseitig aufgekündigt hat und in der Folge US-Sanktionen schrittweise wiedereingeführt wurden. Kamalwandi erinnerte daran, dass der Iran den Europäern Anfang Mai eine zweimonatige Frist setzte zur Umsetzung ihrer Zusagen, die Öl- und Bankensektoren des Iran vor US-Sanktionen zu schützen. "Sie sollten nicht denken, dass sie nach 60 Tagen eine weitere 60-Tage-Gelegenheit bekommen."

Maas betonte nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel, dass die Vertragsparteien auch nach dem Rückzug der USA ihre Zusagen erfüllen werden. "Es liegt am Iran, sich an seine Verpflichtung zu halten." Er habe im Moment den Eindruck, dass viel gedroht werde. "Eine militärische Konfrontation am Golf würde bedeuten, dass die ganze Region in Flammen steht."

Verschärft wurde die Situation durch Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman am Donnerstag. Die USA und Großbritannien machen den Iran dafür verantwortlich. Die Islamische Republik weist die Vorwürfe zurück. (reu)