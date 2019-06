Autor WZ Online

Washington. Es war offenbar knapp. US-Präsident Donald Trump hatte der "New York Times" zufolge zwar Militärschläge gegen den Iran genehmigt - als Vergeltung für den Abschuss einer US-Drohne vom Donnerstag- diese dann aber kurzfristig doch nicht vollziehen lassen. Militärflugzeuge seien bereits in der Luft gewesen und Schiffe in Position, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Regierungsvertreter.

Es seien aber noch keine Raketen abgefeuert worden, als der Rückzugsbefehl gekommen sei. Die von Trump gebilligten Militärschläge hätten einer Handvoll iranischer Ziele gegolten, etwa Radar- und Raketenstellungen. Sie hätten kurz vor Morgengrauen am Freitag ausgeführt werden sollen, um das Risiko für das iranische Militär oder Zivilisten in Grenzen zu halten.

Trump hatte am Donnerstag gedroht: Der Iran "habe einen sehr schweren Fehler gemacht." Iranische Regierungsvertreter erklärten am Freitag, Washington habe Teheran im Wege über den Oman von dem bevorstehenden Angriff informiert.

Ob Trump kurzfristig seine Meinung geändert habe oder ob aus seiner Regierung Bedenken gekommen seien, sei nicht klar, berichtete die New York Times. - © APAweb/AFP, Mandel Ngan

Russland sieht absichtliche Eskalation in dem Beinahe-Angriff

Russlands Vize-Außenminister warf den USA am Freitag vor, die Situation am Golf absichtlich zu verschärfen.

Weshalb es nach dem Kommando wieder zum Abbruch der Angriffe kam, ist nicht bekannt. Möglich ist, dass es sich nur um eine - äußerst gefährliche - Drohgebärde handeln sollte. Die "New York Times" berichtete, dass es am Donnerstag zunächst heftige Diskussionen im Weißen Haus zwischen dem Präsidenten, seinen höchsten Sicherheitsberatern und Kongressspitzen gegeben habe.

Weder das Weiße Haus noch das Pentagon wollten die Angriffspläne in der "New York Times" kommentierten. Es habe aber keine Bemühungen gegeben, die Veröffentlichung des Artikels zurückzuhalten, hieß es.

Tusk: "Die größten Probleme sind durch zu aktives Auftreten entstanden"

Die EU will sich nach Worten von Ratspräsident Donald Tusk in die Krise zwischen dem Iran und den USA nicht einmischen. "Manchmal ist es besser, nicht zu intervenieren", sagte Tusk am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

"Die größten Probleme in unserer Geschichte sind durch zu aktives Auftreten und Einmischen entstanden", so Tusk weiter. Natürlich verfolge die EU aufmerksam, was am Golf passiere. Es gebe aber keinen Grund für den EU-Gipfel, dazu jetzt ein europäisches Statement abzugeben. Die EU zeige Verantwortung.

Zum Hintergrund: Am Donnerstag hatte das iranische Militär den Abschuss einer unbemannten US-Drohne bekanntgemacht. Wo der Flugkörper abgeschossen wurde, ist umstritten. Der Iran widersprach der US-Darstellung, wonach der Vorfall über internationalen Gewässern stattfand. Er habe sich vielmehr über iranischem Gebiet ereignet. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte später eine Abbildung, die den Flugweg der Drohne zeigen und damit die Darstellung der Vereinigten Staaten untermauern soll.

Iran: Wir hätten auch das Flugzeug abschießen können

Den iranischen Revolutionsgarden sind Drohgebärden auch nicht fremd. Sie hätten nach eigenen Angaben neben der US-Drohne auch ein amerikanisches Flugzeug mit 35 Menschen an Board abschießen können. Es habe sich in derselben Region wie der Flugkörper aufgehalten, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag den Leiter der Luft- und Raumfahrtdivision der Garden, Amirali Hayisadeh.

"Dieses Flugzeug ist auch in unseren Luftraum eingedrungen, und wir hätten es abschießen können, aber wir haben es nicht getan." Bei der Maschine habe es sich um eine P-8 gehandelt. Das ist eine Militärmaschine der US-Marine. (apa/reuters/dpa)