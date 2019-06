Autor Thomas Seifert

"Wiener Zeitung":Sie haben zuletzt gesagt, dass Sie nicht für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump sind. Das ist verwunderlich. Sie waren ja selbst Opfer einer versuchten Justizbehinderung durch Trump. Warum sind sie dennoch gegen ein Amtsenthebungsverfahren?

James Comey: Ich trete für Rechtsstaatlichkeit ein. Der Kongress muss tun, was den Gesetzen entsprechend zu tun ist. Als Bürger hoffe ich, dass es zu keinem Impeachment-Verfahren kommt, sondern, ich glaube, die amerikanischen Wähler schulden dem Land eine Entscheidung, die durch eine Wahl herbeigeführt wird. Ich fürchte, dass, wenn es ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gibt und er angeklagt wird und aus dem Amt entfernt würde, wir uns um diesen wichtigen Wendepunkt in unserer Geschichte brächten. Ein Drittel der Menschen glaubt dann vielleicht, das war eine Art Coup. Es braucht eine machtvolle Demonstration der Demokratie. Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssen aus ihrer Couch und ihrem Auto raus und in die Wahlzelle, um eine deutliche Botschaft zu senden. Die da lautet: Wir können niemanden als Präsident haben, der die amerikanischen Werte nicht verkörpert. Als Bürger hoffe ich, dass wir uns selbst und der Welt – aber vor allem uns selbst – zeigen, wofür wir stehen.

Link-Tipps Link zu Comeys Buch:

https://www.droemer-knaur.de/buch/9597572/groesser-als-das-amt

Link zum Salzburg Global Seminar:

https://www.salzburgglobal.org/ wienerzeitung.at ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten. Link zu Comeys Buch:Link zum Salzburg Global Seminar:

Ihre Prognose für 2020?

Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Politik-Experte, ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit bewiesen. Aber ich glaube, wir werden eine Rekord-Wahlbeteiligung haben, wie es sie seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Im vergangenen Herbst haben mehr Menschen an den Zwischenwahlen teilgenommen wie noch nie zuvor in der Geschichte. Im internationalen Vergleich ist die Wahlbeteiligung in den USA niedrig, aber wenn zwei Drittel der Wahlberechtigten zur Wahl gehen, dann wäre das die höchste Wahlbeteiligung unserer Geschichte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert, weil den Menschen heute bewusst ist, was auf dem Spiel steht.

Zur Person

James Comey (geb. 14.12.1960) ist Jurist, Manager und Wirtschaftsberater. Als FBI-Chef stand er im Zentrum der Ermittlungen rund um die russischen Beeinflussungsversuche bei den US-Wahlen im Jahre 2016. Wegen dieser Ermittlungen entließ US-Präsident Donald Trump Comey im Mai 2017. Comeys Buch über diese Affäre: "Größer als das Amt" erschien 2018.

Was sollen die Demokraten tun?

Sie müssen die Wahlen gewinnen. Und um die Wahlen gewinnen zu können, müssen sie jemanden als Präsidentschaftskandidaten nominieren, der den Amerikanerinnen und Amerikanern zeigt, wie eine politische Führungsfigur aussieht, die unsere Werte verkörpert und der oder die möglichst breite Wählerschichten für sich gewinnen kann. Ich verwende Twitter nicht sehr oft, aber im vergangenen Herbst habe ich getwittert, dass ich hoffe, dass die Demokraten nicht den Verstand verlieren und in Richtung sozialistische Linke abbiegen. Einer meiner Studenten hat mich dann gefragt, warum ich das getwittert habe. Meine Antwort: Aus praktischen Gründen. Ich habe zu ihm gesagt, dass es wichtig für unser Land ist, dass die Demokraten diese Wahl gewinnen. Unser Land steht eher mitte-rechts. Mit einem Kandidaten, der zu weit links steht, kann man nicht gewinnen. Ich weiß natürlich nicht, wer am Ende ins Rennen gehen wird. Ich weiß nicht, welcher der Kandidaten sich am besten schlagen wird, es gibt ja 28 Kandidaten. Aber ich bin optimistisch, dass die Demokraten jemanden nominieren werden, der gewinnen kann. Wir haben in unserem Land viele Differenzen: Über Abtreibung, Waffengesetze, Zuwanderung oder Klimapolitik. Wir sollten aber keine Differenzen über Rechtstaatlichkeit haben. Ich bin daher optimistisch, dass die Wählerinnen und Wähler jemanden wählen werden, der unsere Werte verkörpert.