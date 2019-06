Autor Thomas Seifert

"Wiener Zeitung":Sie haben zuletzt gesagt, dass Sie nicht für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump sind. Das ist verwunderlich. Sie waren ja selbst Opfer einer versuchten Justizbehinderung durch Trump. Warum sind sie dennoch gegen ein Amtsenthebungsverfahren?

James Comey: ch trete für Rechtsstaatlichkeit ein. Der Kongress muss tun, was den Gesetzen entsprechend zu tun ist. Als Bürger hoffe ich, dass es zu keinem Impeachment-Verfahren kommt, sondern, ich glaube, die amerikanischen Wähler schulden dem Land eine Entscheidung, die durch eine Wahl herbeigeführt wird. Ich fürchte, dass, wenn es ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gibt und er angeklagt wird und aus dem Amt entfernt würde, wir uns um diesen wichtigen Wendepunkt in unserer Geschichte brächten. Ein Drittel der Menschen glaubt dann vielleicht, das war eine Art Coup. Es braucht eine machtvolle Demonstration der Demokratie. Die Amerikanerinnen und Amerikaner müssen aus ihrer Couch und ihrem Auto raus und in die Wahlzelle, um eine deutliche Botschaft zu senden. Die da lautet: Wir können niemanden als Präsident haben, der die amerikanischen Werte nicht verkörpert. Als Bürger hoffe ich, dass wir uns selbst und der Welt – aber vor allem uns selbst – zeigen, wofür wir stehen.

Ihre Prognose für 2020?

Zur Person

James Comey (geb. 14.12.1960) ist Jurist, Manager und Wirtschaftsberater. Als FBI-Chef stand er im Zentrum der Ermittlungen rund um die russischen Beeinflussungsversuche bei den US-Wahlen im Jahre 2016. Wegen dieser Ermittlungen entließ US-Präsident Donald Trump Comey im Mai 2017. Comeys Buch über diese Affäre: "Größer als das Amt" erschien 2018.

Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Politik-Experte, ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit bewiesen. Aber ich glaube, wir werden eine Rekord-Wahlbeteiligung haben, wie es sie seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Im vergangenen Herbst haben mehr Menschen an den Zwischenwahlen teilgenommen wie noch nie zuvor in der Geschichte. Im internationalen Vergleich ist die Wahlbeteiligung in den USA niedrig, aber wenn zwei Drittel der Wahlberechtigten zur Wahl gehen, dann wäre das die höchste Wahlbeteiligung unserer Geschichte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert, weil den Menschen heute bewusst ist, was auf dem Spiel steht.

Was sollen die Demokraten tun?

Sie müssen die Wahlen gewinnen. Und um die Wahlen gewinnen zu können, müssen sie jemanden als Präsidentschaftskandidaten nominieren, der den Amerikanerinnen und Amerikanern zeigt, wie eine politische Führungsfigur aussieht, die unsere Werte verkörpert und der oder die möglichst breite Wählerschichten für sich gewinnen kann. Ich verwende Twitter nicht sehr oft, aber im vergangenen Herbst habe ich getwittert, dass ich hoffe, dass die Demokraten nicht den Verstand verlieren und in Richtung sozialistische Linke abbiegen. Einer meiner Studenten hat mich dann gefragt, warum ich das getwittert habe. Meine Antwort: Aus praktischen Gründen. Ich habe zu ihm gesagt, dass es wichtig für unser Land ist, dass die Demokraten diese Wahl gewinnen. Unser Land steht eher mitte-rechts. Mit einem Kandidaten, der zu weit links steht, kann man nicht gewinnen. Ich weiß natürlich nicht, wer am Ende ins Rennen gehen wird. Ich weiß nicht, welcher der Kandidaten sich am besten schlagen wird, es gibt ja 28 Kandidaten. Aber ich bin optimistisch, dass die Demokraten jemanden nominieren werden, der gewinnen kann. Wir haben in unserem Land viele Differenzen: Über Abtreibung, Waffengesetze, Zuwanderung oder Klimapolitik. Wir sollten aber keine Differenzen über Rechtstaatlichkeit haben. Ich bin daher optimistisch, dass die Wählerinnen und Wähler jemanden wählen werden, der unsere Werte verkörpert.

Sie waren selbst lange Republikaner. Donald Trump hat die Partei inzwischen in Geiselhaft genommen. Was ist an der Republikanischen Partei noch konservativ?

Das weiß ich selbst nicht. Ich war nie selbst in der Politik aktiv. Ich habe immer daran geglaubt, dass die Republikaner für politisches Führungspersonal mit Charakter stehen, den Freihandel als essentiell für die Welt und die USA begreifen, Zuwanderung als Lebensader für die USA verstehen und dass sie begreifen, dass unser Beistandsversprechen zu internationalen Bündnissen dazu beigetragen hat, dass wir in den vergangenen sieben Jahrzehnten in Frieden und Sicherheit gelebt haben. Ich habe immer gedacht, dass all das Teil republikanischer Politik ist. Heute erkenne ich diese Partei nicht mehr wieder. Das Wort "Konservativer" hat in den Vereinigten Staaten jede Bedeutung verloren. Ich weiß nicht, wie es nach Donald Trump mit den Republikanern weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie die Republikaner es sich selbst und ihren Kindern erklären werden, dass sie stumm danebengestanden sind, als all diese Dinge passiert sind. Ich kenne aber die Story, die sie sich selbst erzählen. Und die geht so: Ja, es ist furchtbar, was Donald Trump macht. Aber ich – als Republikanischer Parteigänger und Funktionsträger – werde jetzt gebraucht. Von meinem Land. Wenn ich nun aber aufstehe und mich äußere, verliere ich meinen Job. Um also mein Vaterland zu schützen, muss ich da mitmachen. Diese Erklärung macht aber für mich keinen Sinn. Wie wäre es stattdessen damit: Aufstehen und zeigen, dass man Integrität besitzt. Aber das ist nicht die Geschichte, die sich die Republikaner sich selbst einreden.

Was passiert, wen Trump das Weiße Haus verlässt. Riskiert er ein Verfahren, riskiert er, ins Gefängnis zu kommen?

Das steht ja auch im Mueller-Bericht. Mueller hat Beweise gesammelt, damit ein zukünftiger Ankläger Donald Trump nach seiner Amtszeit vor Gericht bringen könnte. Ich weiß nicht, was ein zukünftiger Ankläger tun würde, es wäre aber durchaus möglich, dass ein Verfahren gegen Trump eröffnet wird. Es ist zudem möglich, dass Bundesstaats-Behörden Trump noch während seiner Amtszeit vor Gericht stellen.

Ist das eine mögliche Motivation für Trump, eine zweite Amtszeit gewinnen zu wollen?



Das wäre eine der bizarrsten Motivationen für die Wiederwahl: "Ich muss die Wiederwahl gewinnen, damit ich nicht eingesperrt werde!" (lacht) Im Ernst: Ich glaube, seine Motivation ist sein Ego. Sein Referenzpunkt ist genau in der Mitte seiner Brust.

Was ist im Mueller-Bericht am überzeugendsten?

Der Detailreichtum. Es wurde darin ohne Zweifel dargelegt, dass die Russen bei den US-Wahlen dazwischengefunkt haben. Es ging ihnen darum, Hillary Clinton zu schwächen und Donald Trump zu helfen. Zweitens: Die Beweise für Justizbehinderung durch den Präsidenten sind schlagend. Auch aus dieser Sicht ist der Bericht ein eindrucksvolles Stück Ermittlungsarbeit. Ich habe aber immer gesagt, niemand sollte auf ein bestimmtes Ermittlungsergebnis hoffen.

Wird es Moskau bei der Wahl im kommenden Jahr wieder versuchen?

Ja. Aber es wird schwierig werden herauszufinden, was sie tun und wie die Sicherheitsbehörden es stoppen können. Das zentrale Problem für das FBI und die Sicherheitsbehörden ist, dass der Präsident nicht anerkennt, dass die Russen 2016 versucht haben, die Wahlen zu beeinflussen. Aber wie wollen sie den nächsten Angriff abwehren, wenn der Oberste Befehlshaber den vorangehenden nicht anerkennt? Aber in der Regierung gibt es derzeit zwei Ebenen: Auf der oberen steht der Präsident, der alle möglichen Dinge sagt und twittert. Auf der unteren Ebene sind die Beamten, die ihn ignorieren und schlicht versuchen, im Sinne der amerikanischen Bevölkerung zu arbeiten. Das ist dysfunktional, aber doch tröstlich.



Auf welche Art hat Russland 2016 versucht, die Wahlen zu beeinflussen?

Einerseits hat man versucht, die Spannungen, die es bereits in der Gesellschaft gab, zu verstärken. Zweitens: Sie haben Emails gehackt und dann veröffentlicht und damit versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Drittens: Sie haben Hackerangriffe auf 20 Wählerregistraturen versucht. Das haben Sie gemacht, damit wir das sehen und etwas zu den Hacker-Versuchen Russlands sagen müssen. Dabei ging es ihnen darum, dafür zu sorgen, dass die Integrität des Wahlvorgangs in Frage gestellt wird und bei den Bürgern Misstrauen zu säen. Es gab aber keine direkte Wahlmanipulation.



Google, Facebook und Twitter waren auch Opfer dieser Kampagne. Hat Facebook oder Google reagiert?

Ich weiß nicht, ob sie es damals vor der Wahl schon mitbekommen haben. Mittlerweile haben sie jedenfalls reagiert und versuchen alles daranzusetzen, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann.

Unternehmen die Social-Media-Konzerne genug?

Nein. Weil das würde bedeuten, dass sie dafür sorgen, dass niemand mehr einen nicht überprüfbaren Account eröffnen kann.



Haben Sie wenigstens ihre Lektion gelernt?

Ja. Sie haben uns ja etwa auch geholfen, den sogenannten Islamischen Staat auf Social Media das Handwerk zu legen. Die Social Media Plattformen unternehmen auch eine Menge, um sicherzustellen, dass sie nicht von fremden Mächten bei Wahlen missbraucht werden. Aber Facebook & Co. würden auch zugeben, dass es unmöglich ist, perfekt zu sein.



Wissen Sie, ob jenes ominöse Video existiert, das Trump im Jahr 2013 in Moskau mit russischen Prostituierten zeigen soll?

Nein. Im Mueller-Report ist in einer Fußnote davon die Rede. Ich habe seinerzeit den damals designierten Präsidenten in meinem ersten Treffen mit ihm darüber informiert, dass es diese Gerüchte gibt und die Presse davon weiß. Erstens, weil ich nichts vor ihm verstecken wollte. Und zweitens, weil wir beim FBI – sollte denn etwas an den Gerüchten dran sein – Erpressungsversuche immer mit Offenheit begegnen.

Wie hat er reagiert?

Er hat sehr defensiv darauf reagiert. Er hat sofort mit einer langen Liste von Fällen reagiert, in denen er sexueller Verfehlungen beschuldigt wurde, anstatt mir zu sagen, da sei nichts dran. Später fragte er mich, ob er wie jemand aussehe, der die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen müsse. Ich habe nicht geantwortet. Es war eine sehr schwierige Unterhaltung. Ich verstehe auch, warum.

Das war wohl auch eine schwierige Diskussion für sie.

Absolut. Ich fragte mich: Was mache ich hier eigentlich?

Wie beginnt man so eine Diskussion?



Der Geheimdienstdirektor sagte, dass es da noch Material gebe über das ich nun als FBI-Direktor den eben gewählten Präsidenten informieren werde. Es handle sich um sensibles Material, daher sei es besser, wenn man das in kleinem Kreis bespricht. Trump sagt: Wie klein? Darauf sagte ich: Ich dachte eher an ein Vier-Augen-Gespräch. Darauf sagte sein Stabschef: Was ist mit mir und dem Vizepräsidenten? Darauf sage ich: Ist okay, das muss der gewählte Präsident Trump entscheiden, aber ich halte es für besser, wenn die Gruppe, die das bespricht, möglichst klein ist. Darauf sagt er: Nur wir zwei reden. Also waren dann nur wir zwei im Raum und Trump beginnt mit Lob für mich und dass er hofft, dass ich als FBI-Direktor im Amt bleiben werde. Ich sagte, dass das mein Wunsch sei und kam dann gleich zur Sache. Ich erzählte von dem Video, von dem wir gehört hatten, dass es da Gerüchte über ein Video mit Trump und Prostituierten in Moskau geben soll.

Wie wirkt sich das auf Trumps Russland-Politik aus?

Es hat mich erstaunt, dass Herr Trump Wladimir Putin niemals kritisiert hat – auch nicht in privaten Unterhaltungen. Und ich war sehr überrascht darüber, dass der Präsident in Helsinki neben Putin stand und mit ihm gemeinsam gegen seine eigenen Geheimdienste und deren Erkenntnisse über die russische Einmischung in die US-Wahlen auftrat. Er sagt oft, dass er härter gegenüber Russland auftritt als jeder Präsident vor ihm. Das ist wie vieles, was Herr Trump sagt, nicht richtig.



Zuletzt hat Donald Trump Militärschläge gegen den Iran angeordnet und wieder zurückgezogen. Das sah nicht nach einem wohl durchdachten Plan aus. Müssen wir alarmiert sein?

Alle erfolgreichen Präsidenten folgen einem sehr disziplinierten Entscheidungsprozess. Präsident Barack Obama war sehr diszipliniert, George W. Bush ebenso. Unter beiden Präsidenten habe ich gedient. Aber bei Trump ist es anders. Trump führt nicht. Und das macht alles recht kompliziert. Obama und Bush machten etwas, was Führungspersonen tun müssen. Sie konnten gut zuhören. Nach meiner Erfahrung ist Donald Trump der schlechteste Zuhörer, den man je erlebt hat. Und das macht es sehr kompliziert, wenn man harte Entscheidungen treffen muss.

Sind sie angesichts dieser Iran-Entscheidung-Nicht-Entscheidung in Sorge?



Ich bin nicht leicht zu verängstigen. Ich versuche sehr offen an die Sache heranzugehen. Es ist natürlich möglich, dass das Teil seiner Strategie ist, dass man den Gegner ständig aus der Balance bringt. Der Gegner soll nie wissen, was man gerade vorhat. Das ist durchaus möglich. Aber ein disziplinierter Entscheidungsprozess sorgt dafür, dass man vernünftige Entscheidungen trifft und sorgt für Verlässlichkeit – sowohl bei den Partnern, als auch bei Gegenspielern.

Hat die Maximum-Pressure-Strategie Erfolg gebracht?

Ich glaube, ich bin nicht schlau genug, um da eine kluge Antwort geben zu können. Ich bin kein Iran- oder Nordkorea-Experte. Es ist ja auch möglich, dass auf lange Sicht die Strategie Donald Trumps zum Erfolg führen könnte.



Was geschieht mit dem transatlantischen Verhältnis, wenn Trump wiedergewählt wird?

Auf lange Sicht würden die transatlantischen Beziehungen das schon überstehen. Es gibt, wie gesagt, diese beiden Ebenen: Auf der einen twittert Präsident Trump. Auf der anderen arbeitet der Sicherheitsapparat mit Alliierten zusammen, um Sicherheit zu gewährleisten. Diese Beziehungen und die Logik dahinter sind zu stark, als dass sie von einem Präsidenten auf Twitter zerstört werden könnten. Es wird aber schwierig. Aber letztlich arbeiten wir zusammen.



Boris Johnson sieht wie eine Kopie Donald Trumps aus, Jair Bolsonaro in Brasilien ebenso. Warum ist dieser Typus des Politikers derzeit so erfolgreich?

Dieser Typus Politiker kommt weltweit regelmäßig an die Macht. Und zwar in Zeiten des Wandels, des Schmerzes und der Verwerfungen, in denen Demagogen einen fruchtbaren Boden finden. Allerdings wachsen sie nur für eine bestimmte Zeit. Jemand hat mich gefragt, ob ich mit den Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin darin übereinstimme, dass es derzeit eine globale Führungsschwäche gebe. Das tue ich nicht. Der Trend der Freiheit, der Möglichkeiten für das Individuum, der Prosperität und des Wachstums ist durchgehend positiv. Manchmal schwankt er, aber trotzdem ist er positiv. Die Herausforderung für Xi und Putin ist, wie sie das Streben ihrer Völker nach Freiheit und Entwicklungschancen im Zaum halten. Ich bin generell ein Optimist und bilde mir ein, kein Idiot zu sein. Vielleicht bin ich einer. Aber ich sehe keine Gefahr darin, dass da überall weltweit Kopien von Donald Trumps auftauchen. Trump wird vielmehr schnell aus der amerikanischen Szene verschwinden. Unsere Geschichte ist zugleich wundervoll, unübersichtlich und enttäuschend und verwirrend zugleich, aber die Trendlinie zeigt immer nach oben. Nehmen sie irgendein Jahr der amerikanischen Geschichte, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 1919 zum Beispiel. Damals erhielten die Frauen das Wahlrecht. 1,5 Millionen Afro-Amerikaner wanderten aus den Südstaaten in die Nordstaaten. Hunderttausende Iren wie ich, Juden und andere wanderten erst ein. Als Ergebnis dieses Wandels traten mehr als 20 von 100 Millionen Amerikanern dem Ku-Klux-Klan (KKK) bei. Ein Drittel des Kongresses war beim KKK. Es gibt Filme, die zeigen tausende Klanmitglieder in voller Montur, wie sie über die Pennsylvania Avenue vom Kapitol zum Weißen Haus marschieren. Den Film kann man im African-American-History-Museum ansehen. Das haben aber alle vergessen. Das Erstaunliche an Amerika ist aber die Wechselwirkung von Fort- und Rückschritt. Zuerst geht es zwei Schritte vorwärts, dann wieder einen zurück. Der Fortschritt hat noch immer überwogen. Ich glaube daran, dass die Fieberschübe nun enden. Es ist an uns, Fiebersenker zu besorgen. Ich kenne unser Land ziemlich gut. Amerika, das ist der große Brocken zwischen der Ost- und der Westküste. Dieser Riese wacht hin und wieder auf. Und dieser Riese ist nun erwacht. Und dieser Riese wird im kommenden Jahr zur Wahl gehen. Und genau deshalb schlafe ich am Abend gut. Und außerdem weiß ich, dass die Sicherheitsbürokratie gut arbeitet. We will be fine.



Wie sollte Europa darauf reagieren?

Lassen Sie sich vom Lärm aus Washington nicht ablenken. Ich verstehe schon, man kann den Lärm nicht ignorieren. Aber trösten Sie sich damit, dass Sie wissen, wie wir Amerikaner wirklich sind. Trump – das sind nicht wir. Und zudem: Vielleicht reagieren Sie auf Trump ja bereits so wie ich. Dann hört man den Lärm nicht mehr so laut. Das ist wie eine lästige Autoalarmanlage, die in der Nacht plötzlich losgeht. Am Anfang ist sie unerträglich laut, dann ignoriert man sie, bis sie endlich verstummt und man wieder schlafen kann. Ich habe gelesen, dass das bei Trumps Twitter-Feed bereits der Fall ist, die Interaktion damit hat abgenommen. Das ist zu Lärm verkommen. Für Trump wird es schwieriger und schwieriger, uns zu schockieren. Sein Pfad zur Wiederwahl ist es, uns zu verängstigen. Aber die Menschen sind der Show müde geworden. Der Gedanken ist natürlich für mich als Amerikaner deprimierend, wenn ich daran denke, dass es gesund und vernünftig ist, die Ansichten und vor allem Tweets unseres Präsidenten zu ignorieren. Aber so ist es.

Sind die Beziehungen zwischen den USA und Europa komplex oder kompliziert?

Beides. Die intraeuropäischen Beziehungen sind komplex genug. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachräume, unterschiedliche Volkswirtschaften, die von einer gemeinsamen Währung und einem gemeinsamen Markt zusammengeklammert werden. Das ist nicht einfach. Wir haben die Tendenz zu glauben, wir leben in den schwierigsten Zeiten. Aber das ist nicht der Fall.

Hat Trump den Ruf Amerikas beschädigt?

Trump hat die Reputation der US-Regierung verletzt. Trump lügt die ganze Zeit. Das ist schlecht für die USA. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Spitzenpolitiker der USA unsere Werte verkörpert. Und einer unserer zentralen Werte ist Wahrheit. George W. Bush sagte die Unwahrheit, als er von Massenvernichtungswaffen im Irak sprach, Barack Obama sagte die Unwahrheit, als er bei seiner Gesundheitsreform den Menschen versprach, wenn sie ihren Arzt mögen, dann können sie auch nach der Reform weiter zu diesem Arzt gehen. Aber beide Präsidenten erklären sich und uns heute, warum sie etwas zu der Zeit, als sie dieses oder jenes gesagt haben, so und nicht anders ausgesprochen haben. Heute ist die Gefahr, dass weil so viele Lügen vom Weißen Haus kommen, diese Lügen einfach über uns hinwegschwappen. Aber ich glaube, dass die amerikanischen Bürger das jetzt kapiert haben, aber der Reputationsverlust im Rest der Welt ist da, weil man sieht, dass die USA von einem notorischen Lügner regiert werden. Und das ist nicht gut für die USA.

Welchen Schaden hat Trump bisher in Washington angerichtet?

Wie ich eben gesagt habe: Er hat uns für Lügen taub gemacht. Plus: Wir können kein Wort unseres Präsidenten glauben. Drittens: Trump hat den Charakter der Republikanischen Partei verändert. Das ist ein riesiger Schaden für unsere Demokratie. Das gute daran: Eltern in den USA hatten in den vergangenen Jahren mehr Debatten mit ihren Kindern über Wahrheit als jemals zuvor. Menschen kopieren das Verhalten des Präsidenten: Kinder sahen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten eine moralische Äquivalenz von Neonazis und antifaschistischen Demonstranten zog. Sie sahen und hörten, wie Trump Frauen wie ein Stück Fleisch behandelt. Und sie sind seinen konstanten Lügen ausgesetzt. Die meisten Eltern reagieren darauf aber so, dass sie zu ihren Kindern sagen: "Nein, nein, nein. Der ist nicht so, wie man sein soll! Rassistische Vorurteile sind in unserem Land ein Problem. Man behandelt Frauen mit Respekt! Und Du sagst immer die Wahrheit!" Und daher glaube ich, dass Donald Trump unser moralisches Rückgrat gestärkt hat. Verzeihen Sie mirc übrigens diese kleine Ansprache.

Hat Trump sich in den Jahren im Amt geändert?

Ich sehe das nicht. Leute ändern sich nicht mehr so einfach, vor allem, wenn Sie über 70 sind. Trump ist derselbe. Manche Leute sagen, die Leute haben ihn gewählt. Meine Antwort: Ich glaube, sie waren sich zu dem Zeitpunkt noch nicht über die Wichtigkeit und Bedeutung von Werten bewusst.



Menschenrechte sind für Trump offenbar nicht mehr so wichtig?

Das ist so. Das war auch der Grund, warum Russland es wichtig war, bei unseren Wahlen dazwischenzufunken. Wenn ein US-Präsident nicht über Menschenrechtsverletzungen spricht und darüber, wie toll der oder jener Politiker ist, obwohl er Menschenrechte verletzt, dann sendet das doch ein Signal! Aber: Man will zum politischen Führungspersonal aufblicken können. George W. Bush und Barack Obama waren sehr unterschiedliche Politiker. Aber beide verstanden die Würde des Präsidentenamtes. Die Amerikaner müssen dorthin wieder zurück. Schließlich repräsentiert Amerika diese Werte nach wie vor.



Wie ist zu bewerten, dass es wenig Vertrauen des Sicherheitsapparats in Trump gibt? Ist es nicht problematisch, wenn die US-Geheimdienste dem eigenen Präsidenten misstrauen?

Ich habe keine gute Antwort darauf. Wenn sich die US-Dienste darüber Sorgen machen müssen, was der US-Präsident an Geheimdienstinformationen enthüllen könnte – absichtlich oder unabsichtlich – dann ist das ein schweres Problem. Es könnte daher sein, dass ihm nicht alles gesagt wird. Das ist zwar einerseits beruhigend, aber anderseits beunruhigend. Der Oberbefehlshaber muss doch über alles informiert werden! Und wenn man ihm nicht alles sagen kann, dann wird es schwierig. Wenn die Geheimdienstchefs darüber nachdenken müssen, was sie ihm sagen und was nicht, dann ist das wirklich sehr beunruhigend.

Warum sind sie Gast beim Salzburg Global Seminar?

Das Salzburg Global Seminar bringt Menschen zusammen. Und die Arbeit, die das Seminar macht, ist essenziell. Und außerdem: Nach Salzburg zu kommen, das ist nicht unbedingt ein Hardship-Posting.

Was sind die Ergebnisse bei den Gesprächen hier?

Es geht bei den Debatten um besseres Führungsverhalten. Es geht darum, ein besserer Denker zu werden.