Autor WZ Online

Ankara. Die Türkei und General Chalifa Haftar in Libyen gehen zunehmend auf Konfrontationskurs. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar drohte Haftar am Sonntag mit nicht näher bestimmten Gegenmaßnahmen.

Die Türkei bemühe sich um Frieden und Stabilität in der Region, der Preis für "eine feindliche Einstellung oder Angriffe" werde jedoch sehr hoch sein und auf "effektivste und stärkste Art und Weise" erwidert werden, sagte Akar der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei werde Vorkehrungen gegen jede Art von Drohungen treffen.

Hintergrund sind Maßnahmen von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) gegen die Türkei. Am Freitag verbot die LNA, die große Gebiete vor allem im Osten des Landes kontrolliert, Verkehrsflüge zwischen beiden Ländern. Zudem dürfen türkische Schiffe nicht mehr in Libyen anlegen. Ein LNA-Sprecher drohte ferner, dass türkische Staatsbürger in Libyen verhaftet würden.

Die Türkei unterstützt die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Acht Jahre nach dem mit westlicher Hilfe erreichten Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht in Libyen Chaos. General Haftar, der lange Jahre in den USA im Exil gelebt hat, hat weite Teile des Landes unter seine Kontrolle gebracht und im April eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis angeordnet. Haftar erhält Rückendeckung von arabischen Ländern wie Saudi-Arabien, den Emiraten und Ägypten, die gegen die Bewegung der Muslimbrüder sind. Katar und die Türkei stehen Al-Saddadsch zur Seite. Die Aussichten auf eine politische Lösung des Konflikts stehen schlecht.