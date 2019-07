Autor WZ Online

Teheran. In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. "Sie wissen, womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit Feuer", sagte US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus. US-Außenminister Mike Pompeo forderte den Iran auf, die Anreicherung von Uran zu stoppen. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Montag hat der Iran erstmals die Obergrenze seiner niedrigangereicherten Uranvorräte überschritten.

"Der maximale Druck auf das iranische Regime wird fortgesetzt, bis seine Anführer ihre Vorgehensweise ändern", erklärte das Präsidialamt in Washington am Montag. Dem Iran solle es überhaupt nicht mehr gestattet werden, Uran anzureichern.

Außenminister Mohammad Javad Zarif hatte zuvor mitgeteilt, der Iran verfüge mittlerweile über mehr niedrig angereichertes Uran als ihm dies laut dem Atomabkommen erlaubt ist. Zudem drohte er damit, der Iran werde Uran demnächst auch höher anreichern als er dies gemäß der Vereinbarung darf.

"Tief besorgtes" Europa

Die europäische Seite, die das Abkommen bewahren will, äußerte sich besorgt über die iranischen Maßnahmen. Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte, er sei "tief besorgt". Er rief den Iran dazu auf, sich nicht noch weiter von der Vereinbarung zu entfernen und diese stattdessen wieder einzuhalten. "Wir wollen dieses Abkommen erhalten, weil wir nicht wollen, dass der Iran eine Kernwaffe bekommt. Aber wenn der Iran das Abkommen bricht, dann sind wir auch draußen." Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin war zu vernehmen, der Iran solle die Überschreitung der Bestände an schwach angereichertem Uran wieder rückgängig machen und die Nuklearvereinbarung nicht weiter untergraben. Gemeinsam mit anderen Vertragspartnern werde man die nächsten Schritte im Rahmen des Atomabkommens sorgfältig abwägen.

Das Atomabkommen steht auf der Kippe, seitdem die USA sich auf Anweisung von Präsident Donald Trump vergangenes Jahr einseitig aus dem 2015 mühsam erzielten Vertrag zurückzogen und wieder Sanktionen gegen den Iran verhängten. In den vergangenen Wochen spitzte sich die Lage nach einer Verschärfung der US-Strafmaßnahmen dramatisch zu. Es kam zu mehreren Zwischenfällen im Golf, die die Angst vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran schürten. Die Krise gipfelte darin, dass die USA in letzter Minute einen Luftangriff gegen den Iran abbliesen. Der Iran hatte in den vergangenen Tagen wiederholt angekündigt, Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nicht mehr einzuhalten und die Uran-Vorratsgrenze zu überschreiten, falls die Europäer ihm nicht wie versprochen dabei helfen, Folgen der US-Sanktionen abzufedern.