Hongkong. (klh/reu/apa) Die Hongkonger Regierung will nach den Massenprotesten nun auf ihre Gegner zugehen. So sucht die Regierungschefin Carrie Lam den Dialog mit Demonstranten. Lam habe damit begonnen, junge Menschen zu Treffen einzuladen, teilte ihre Sprecherin mit. Darunter seien Studenten und andere junge Leute, die an den Demonstrationen teilgenommen hätten.

Wie weit die Studenten an einem Austausch mit Lam interessiert sind, wird sich aber erst weisen. Die Studentenvertretung der Hong Kong University of Science and Technology hat das Angebot bereits abgelehnt. Sie forderte nämlich, dass ein derartiger Dialog öffentlich abgehalten wird. Lam will aber hinter verschlossenen Türen mit den Studenten sprechen.

Auch andere Demokratieaktivisten äußerten die Befürchtung, dass sie für eine PR-Aktion ohne inhaltliche Substanz missbraucht werden könnten. Jordan Pang, ein weiterer Studentenführer, betonte wiederum, er werde nur teilnehmen, wenn die Regierung zusichere, dass es keine Ermittlungen gegen Demonstranten gebe.

Doch das ist ein Versprechen, das die Regierung kaum geben kann. Denn nach der Erstürmung des Hongkonger Parlaments Anfang der Woche haben die Behörden ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt. Und auch Chinas Kommunistische Partei hat bereits deutlich gemacht, dass sie sich ein derartiges Vorgehen erwartet.

Am Freitag musste sich auch bereits ein erster Demonstrant einem Gericht stellen. Dem prominenten Straßenkünstler Pun Ho Chiu wird die Beteiligung an der Blockade des Polizeihauptquartiers am 21. Juni vorgeworfen. Dem 31-Jährigen mit dem Spitznamen "Painter" (Maler) werden der Angriff auf einen Polizisten und Sachbeschädigung vorgeworfen, er muss in Untersuchungshaft bleiben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Das dürfte aber nur das erste in einer Reihe von Verfahren, die die Demonstranten erwarten, gewesen sein. Nach der vorübergehenden Besetzung des Regionalparlaments am Montag sammelten Ermittler Fingerabdrücke und DNA-Spuren, um die Beteiligten zu ermitteln.

In Hongkong gibt es seit Wochen beispiellose Proteste, die sich zunächst vor allem gegen ein geplantes und nun ausgesetztes Gesetz richteten, das Auslieferungen an Festlandchina ermöglicht hätte. Inzwischen richten sich die Proteste generell gegen die Peking-treue Führung. Die Demonstrationen spiegeln auch die Angst der Hongkonger wider, dass ihnen nach und nach ihre Freiheiten genommen werden. Die einstige britische Kolonie war 1997 an China zurückgegeben worden. Unter der Devise "Ein Land - zwei Systeme" waren Hongkong Sonderrechte versprochen worden.