Teheran/Gibraltar. Der Streit zwischen Großbritannien und dem Iran um einen iranischen Öl-Tanker droht sich gefährlich aufzuschaukeln. Am Donnerstag hatte die britische Marine vor Gibraltar ein solches Schiff festgesetzt. Laut britischen Angaben soll es gegen die EU-Sanktionen gegen Syrien verstoßen haben. Es gebe Grund anzunehmen, dass die "Grace 1" die Baniyas-Raffinerie in Syrien ansteuern wollte, teilte die Regierung der britischen Exklave mit. Das Öl in dem Schiff soll aus dem Iran stammen.

Teheran reagierte am Freitag auf das Stoppen des Tankers: Die Revolutionsgarden drohten mit dem Aufbringen eines britischen Öltankers, wenn der iranische Tanker nicht umgehend freigegeben wird.

"Der islamische Iran hat in seiner 40-jährigen Geschichte nie Kampfhandlungen in Streitigkeiten angefangen, aber er hat auch nicht gezögert, auf Schikanen zu reagieren", twitterte der Major der Elitetruppe, Mohsen Rezai, am Freitag.

"Im Auftrag der USA gehandelt"

Wenn die "Grace 1" nicht weiterfahren dürfe, werde man einen britischen Öltanker beschlagnahmen. In einer am Freitag in Teheran veröffentlichten Meldung hieß es, die Beschlagnahme des Schiffes sei ein Akt der "Piraterie" und das britische Vorgehen "inakzeptabel". Großbritannien habe im Auftrag der USA gehandelt.

Wegen des Verdachts, trotz geltender Sanktionen iranisches Öl nach Syrien bringen zu wollen, war der Supertanker am Donnerstagmorgen vor der Südspitze der Iberischen Halbinsel von den Behörden des britischen Territoriums Gibraltar gestoppt worden. Nach Angaben des spanischen Außenministers Josep Borrell erfolgte die Aktion auf ein entsprechendes Gesuch der USA an Großbritannien.

Botschafter einbestellt

Der Iran bestellte als Reaktion den britischen Botschafter Rob Macaire ins Außenministerium ein. Das Schiff habe sich in internationalen Gewässern aufgehalten, daher habe Großbritannien "kein Recht, seine eigenen einseitigen Sanktionen oder diejenigen der Europäischen Union außerhalb des Territoriums gegen andere Länder zu verhängen". Der Mitteilung zufolge wurden dem Botschafter Dokumente über das Schiff und dessen Fracht übergeben, die "zeigen, dass der Weg des Schiffes absolut legal war".

Die USA hatten die Beschlagnahme des Tankers begrüßt. Sicherheitsberater John Bolton schrieb auf Twitter, das seien "exzellente Neuigkeiten". Die USA und ihre Alliierten würden "die Regimes in Teheran und Damaskus weiter daran hindern, von diesem illegalen Handel zu profitieren". (apa,reuters,afp)