WZ Online

Berlin. Im Ringen um die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran gibt es nach Überzeugung des Sicherheitsexperten Wolfgang Ischinger noch Chancen. "Es gibt einen diplomatischen Manövrierraum, der noch nicht völlig ausgeschöpft ist", sagte Ischinger dem Nachrichtenportal "t-online.de" am Sonntag.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz empfiehlt, dass die verbliebenen Partner des Abkommens mit dem Iran - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland - die Angelegenheit zur Chefsache machen sollten. Es komme vor allem darauf an, dass Russland und China sich der Rettung des Deals von 2015 verpflichtet fühlten.

Das Abkommen, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll, ist massiv vom Scheitern bedroht. Der Iran kündigte am Sonntag an, er werde sein Uran über die erlaubte Grenze von 3,67 Prozent anreichern. Das wäre der zweite Verstoß gegen das Atomabkommen binnen weniger Tage. Mit dem Ausstieg der USA 2018 und neuen drastischen US-Sanktionen gegen die Islamische Republik sind praktisch alle Hoffnungen Teherans auf wirtschaftliche Erholung zunichte gemacht worden. Mit dem Teilausstieg aus der Vereinbarung will der Iran die verbliebenen Partner unter Druck setzen, dass sie Mittel und Wege zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit finden.

Ischinger kritisierte gegenüber dem Nachrichtenportal in diesem Zusammenhang auch die Politik von US-Präsident Donald Trump gegenüber Nordkorea, das nach derzeitigem Stand seine Atomwaffen nicht komplett vernichten müsste: "Deshalb ist der Umgang Trumps mit Nordkorea geradezu Gift für die Bemühungen um weitere Verhandlungen mit Teheran", so Ischinger. Der Iran könne daraus die Lehre ziehen, es zahle sich aus, zuerst Atomwaffen zu besitzen, bevor man in Verhandlungen eintrete.(apa/dpa)