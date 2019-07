WZ Online

Teheran. Der Iran hat wie angekündigt erneut gegen das Atomankommen verstoßen und nach eigenen Angaben Uran über den erlaubten Grad von 3,67 Prozent hinaus angereichert. Die Schwelle sei überschritten worden, sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, am Montag der Nachrichtenagentur IRIB zufolge.

Am Sonntag hatte der Iran erklärt, man werde in Kürze damit beginnen, Uran über 3,67 Prozent hinaus anzureichern. Waffentaugliches Uran muss bis auf 90 Prozent angereichert sein. Vor Abschluss des Abkommens 2015 hatte es der Iran bis auf 20 Prozent geschafft. Das Land hatte die Maßnahme bereits im Mai für die Zeit nach dem 7. Juli angekündigt. Außerdem hat der Iran vor kurzem die erlaubte Menge an niedrig angereichertem Uran überschritten. Er will mit der schrittweisen Aussetzung seiner Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 vor allem die Unterzeichnerstaaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland dazu bewegen, ihre Zusagen einzuhalten und die iranische Öl- und Bankenbranche vor US-Sanktionen zu schützen. Die USA haben vor gut einem Jahr das Abkommen einseitig aufgekündigt.

"Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei (rechts) am Sonntag in der iranischen Hauptstadt Teheran. Links im Bild der Sprecher der iranischen Atombehörde Behrouz Kamalvandi. - © APAweb/AFP

Historisches Abkommen

Der Iran setzt mit einer Steigerung seiner Urananreicherung das historische Atomabkommen von 2015 aufs Spiel. Zugleich machte der Iran aber deutlich, dass das Land das Atomabkommen wieder einhalten werde, sollten die verbliebenen Vertragspartner seinen Wünschen nachkommen. Jüngst hatte Teheran bereits die nach der Vereinbarung erlaubte Menge an Uranvorräten überschritten.

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien wird am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Lage zu beraten. Mit dem neuen Schritt durch Teheran ist der Wille der verbliebenen Partner - Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland -, den Deal zu retten, schwerer umsetzbar denn je. Möglicherweise wird ein Streitschlichtungsmechanismus aktiviert, an dessen Ende eine Neuauflage auch der UN-Sanktionen stehen könnte. Das wäre das faktische Aus des Abkommens.

Der Iran werde die Urananreicherung je nach technischem Bedarf schrittweise auf 5 bis 20 Prozent erhöhen, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrouz Kamalvandi, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rabei und Vizeaußenminister Abbas Araghchi. Derzeit gebe es jedoch noch keine Anweisungen für eine Anreicherung auf 20 Prozent, die für den medizinischen Reaktor in Teheran erforderlich sei, sagte Kamalvandi.