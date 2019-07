WZ Online

Kiew. Nach dem fulminanten Sieg des ehemaligen Schauspielers Wolodymyr Selenskyj bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen im April prognostizieren alle Umfragen, dass seine Partei bei den Parlamentswahlen am Sonntag zur stärksten politischen Kraft avancieren wird. Aufgrund eines gemischten Wahlsystems lassen sich die genauen Mehrheitsverhältnisse jedoch nicht vorhersagen.

Selenskyjs Kalkül, mit schnell einberufenen Parlamentswahlen seine Erfolgswelle fortzusetzen, scheint jedenfalls aufzugehen: Der Wunsch nach politischen Veränderungen in der Bevölkerung bleibt groß, und viele Wähler verbinden laut Meinungsforschern diesbezügliche Hoffnungen weiterhin mit dem neuen Staatsoberhaupt und nun auch seiner Partei. "Die Parlamentswahlen sind in der Tat eine dritte Tour der Präsidentschaftswahlen", erklärte der Parteichef von "Diener des Volkes", Dmytro Rasumkow.

Der Präsident und seine Mitstreiter kommunizierten zuletzt vor allem die Notwendigkeit eines Bruchs mit der bisherigen ukrainischen Innenpolitik, viele inhaltliche Details bleiben aber weiterhin offen. In der Partei selbst, die innerhalb von wenigen Wochen formiert wurde, finden sich mehrheitlich völlig unbekannte Gesichter ohne Erfahrung in politischen Ämtern.

Nichtsdestotrotz sehen insgesamt 14 vergangene Woche publizierte Meinungsumfragen Selenskyjs Partei, die nach seiner populären Fernsehserie benannt wurde, bei 39 bis 50 Prozent der für Parteien abgegebenen Stimmen. Da sich diese Umfragen jedoch lediglich auf 225 Parlamentssitze beziehen, würde das etwa 110 bis 140 Abgeordneten entsprechen.

Persönlichkeit ausschlaggebend

Weitere 225 Parlamentssitze sollten theoretisch in ebenso vielen Wahlkreisen an Kandidaten vergeben werden, die an Ort und Stelle mit einer einfachen Mehrheit gewählt werden. Wegen der russischen Annexion der Krim sowie des ukrainischen Kontrollverlusts in Teilen der Ostukraine reduziert sich die Anzahl der Wahlkreise, in denen 2019 tatsächlich gewählt werden kann, jedoch auf 199.

Repräsentative Umfragen zu jedem einzelnen Wahlkreis liegen nicht vor. Die Persönlichkeit des jeweiligen Kandidaten und seine Fähigkeit, lokale Probleme zu lösen, spielten für das Wahlverhalten bisher stets eine wichtige Rolle. Unerfahrene Newcomer von "Diener des Volkes" dürften in diesen Wahlkreisen daher eher weniger erfolgreich sein als ihre Partei landesweit. Eine absolute Parlamentsmehrheit für Selenskyj ist deshalb zwar nicht völlig unmöglich, aber doch eher fraglich.

Wenig Zweifel gibt es jedoch daran, dass Selenskyjs Partei das künftige Parlament dominieren wird. In Umfragen zum Parteienergebnis liegt die "Oppositionsplattform - Für das Leben" mit neun bis 15 Prozent deutlich abgeschlagen auf Platz 2. Die "Plattform" will für Frieden in der Ostukraine eintreten und plädierte zuletzt für eine Wiederannäherung an Russland. Viktor Medwedtschuk, der als wichtigster Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine gilt, spielt in ihr eine zentrale Rolle. Auf Listenplatz 1 kandidiert mit Jurij Bojko aber auch ein enger Freund des Oligarchen Dmitri Firtasch, der in Österreich auf eine Entscheidung über seine mögliche Auslieferung in die USA wartet.

Timoschenko Chancen auf Platz drei

Chancen auf den dritten Platz haben neben der von Ex-Präsident Petro Poroschenko angeführten rechtslastigen "Europäischen Solidarität" Julia Timoschenkos populistische Partei "Vaterland" sowie das neue pro-europäische Projekt "Stimme" von Popsänger Swjatoslaw Wakartschuk.

Weitere Parteien haben lediglich Außenseiterchancen - sie dürften die Fünf-Prozent-Hürde nicht überspringen und deshalb keine Fraktion im nächsten ukrainischen Parlament bilden können. Manche dieser Parteien werden aller Voraussicht nach über vereinzelte Vertreter verfügen, die über lokale Wahlkreise in die Werchowna Rada in Kiew gewählt werden. (apa/Herwig G. Höller)