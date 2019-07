WZ Online

Teheran. Der Iran hat einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben den Tanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl in der Nähe der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag.

Auf "Sepah News", der offiziellen Website der Revolutionsgarden, hieß es, das Schiff sei am 14. Juli südlich der iranischen Insel Larak in der Meerenge von Hormus festgesetzt worden. Zum Namen und zur Herkunft des Tankers machten die Garden keine Angaben. Weitere Details wollen die Revolutionsgarden in Kürze mitteilen.

Am Rande des bewaffneten Konflikts

Die Lage am Golf ist wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran derzeit sehr angespannt. Dort kam es in vergangenen Wochen zu mehreren Angriffen, Sabotageakten und Zwischenfällen mit Öltankern. Die USA und Länder wie Großbritannien machen dafür den Iran verantwortlich, die Führung in Teheran bestreitet dies.

Ende Juni sorgte der Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die Revolutionsgarden über der Straße von Hormus für weitere Spannungen. Der Iran und die USA standen am Rande eines bewaffneten Konflikts. US-Präsident Donald Trump stoppte erst in letzter Minute einen Vergeltungsangriff. (apa, afp, dpa)