Wien. Der 20. Juli 1944 lässt die Deutschen bis heute nicht los. Das missglückte Attentat auf Adolf Hitler ist historisch zwar bis ins letzte Detail erforscht - trotzdem tauchen immer neue Fragen auf, wird der Anschlag auf den größten Dämon der Weltgeschichte politisch instrumentalisiert, gedeutet und uminterpretiert.

Heuer jährt sich das Ereignis zum 75. Mal, und Zeitzeugen, die aus erster Hand berichten könnten, gibt es kaum noch. Dafür tritt Deutschlands Neue Rechte mit großer Wucht auf und vereinnahmt den Anführer der Widerstandsbewegung, Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, für sich.

Wissen: der 20. Juli 1944

Am Samstag jährt sich die "Operation Walküre" zum 75. Mal. Eine Gruppe hochrangiger Offiziere wollte am 20. Juli 1944 Adolf Hitler in seinem ostpreußischen Hauptquartier "Wolfsschanze" töten, um dann in Berlin einen Militärputsch durchzuführen. Das Unterfangen scheiterte - weil Hitler überlebte. Der Anführer der Putschisten, Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg, deponierte bei einer Lagebesprechung, die wegen der Hitze in eine Holzbaracke verlegt wurde, die Aktentasche mit einer Bombe. Die explodierte, doch Hitler überlebte leicht verletzt. Stauffenberg und einige Mitverschwörer wurden noch in der Nacht auf den 21. Juli erschossen. Es folgte ein Rachefeldzug, dem etwa 5000 Menschen zum Opfer fielen. Allein der berüchtigte "Volksgerichtshof" erließ mehr als 200 Todesurteile, die allesamt vollstreckt wurden.



Stauffenberg war kein Demokrat und stand den Ideen der "Konservativen Revolution" nahe, auf die sich Deutschlands Rechte heute gerne beziehen. In Halle an der Saale wollen genau am Tag des Jubiläums die rechtsextremen Identitären aufmarschieren, um der Ereignisse auf ihre Weise zu gedenken: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, dass ein ehemaliger Bundeswehr-Oberstleutnant, mittlerweile in den Reihen der rechten Alternative für Deutschland (AfD), genau zum 20. Juli die Frage aufwirft, wann denn nun der "Aufstand der Generale" erfolge. Der Ex-Soldat hat es auf die neue deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer abgesehen, die ihm als nicht kompetent erscheint und die er offenbar schon deshalb ablehnt, weil sie eine Frau ist.

Hitler-Attentäter Stauffenberg. - © apa

"Motive sind egal"

Zeitgleich läuft eine lebhafte Debatte, die von dem Buchautor Thomas Karlauf angestoßen wurde. Der Publizist hat im März eine neue Stauffenberg-Biografie veröffentlicht und sieht den Attentäter zum Mythos verklärt. Er will die Aufmerksamkeit auf Fakten lenken, die Stauffenberg in einem weniger strahlenden Licht erscheinen lassen. So wäre der Offizier, schreibt Karlauf, weniger seinem Gewissen gefolgt als dem Wunsch, die drohende totale militärische Niederlage verhindern zu wollen. Stauffenberg wäre von glühendem Nationalismus getrieben gewesen und überdies stark vom esoterisch angehauchten Schriftsteller Stefan George beeinflusst worden.

Das ist alles bekannt - auch, dass Stauffenberg ursprünglich dem Nationalsozialismus in mancher Hinsicht zugestimmt hatte. Ein Umstand, der auch auf Hans und Sophie Scholl, die Widerstandskämpfer der "Weißen Rose" 1942/43, zutrifft. Und auch auf einige andere, die am 20. Juli den Mut fanden, den Staatsstreich zu versuchen. Bei den Verschwörern handelte es sich auch nicht um einen Zirkel westlich geprägter Demokraten: Die Konzepte der Widerständler waren heterogen, manche unter den bürgerlichen oder adeligen Hitler-Gegnern verstanden sich nicht als liberale Demokraten im heutigen Sinn.

Historiker Götz Aly. - © dpa