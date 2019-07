Klaus Stimeder

Washington. Was sich der Bürger Robert Mueller denkt, darüber lässt sich auch nach seinem Auftritt am Mittwoch nur spekulieren. Was den Sondermittler Mueller angeht, war auch bei seinem insgesamt 89. und wahrscheinlich letzten Auftritt vor dem US-Kongress einmal mehr spürbar, dass er aus seiner Sicht bereits alles gesagt hat, was es zu sagen gibt - und das sei, was er und sein Team in dem seit fünf Monaten vorliegenden, 448 Seiten langen Endbericht, dem sogenannten "Mueller Report", zusammengefasst haben. Um halb neun Uhr morgens Ortszeit nahm der 74-Jährige vor dem Justizausschuss des Abgeordnetenhauses in Washington seinen Platz ein und stand den Volksvertretern für die nächsten fünf Stunden für Fragen zur Verfügung.

Anhörung brachte keine ernsthafte Debatte

In den Wochen zuvor hatte sich der langjährige Ex-FBI-Chef (2001 bis 2013) intensiv auf die Befragung vorbereitet und sich mit ausgewählten Ex-Mitgliedern seiner Untersuchungskommission ins Büro seines ehemaligen Arbeitgebers, des prominenten Anwaltsbüros WilmerHale, zurückgezogen. Dem Justizministerium hat das offenbar nicht genügt. Anfang der Woche schickte der stellvertretende Generalbundesanwalt, Bradley Weinsheimer, Mueller auf Geheiß von Justizminister William Barr einen Brief, in dem er ihn ermahnte, den Abgeordneten nichts zu erzählen, was über den Rahmen des Berichts hinausgehe. Unter diesen Vorzeichen und dem Vorsitz des Demokraten Jerry Nadler nahm die Anhörung ihren Lauf - und förderte dementsprechend kaum substanzielles zutage, was aufmerksamen Lesern nicht schon aus dem Bericht bekannt war; aber nachdem selbst viele Kongressabgeordnete nämlichen nach eigenen Angaben bis heute nicht gelesen haben, von einer breiten Öffentlichkeit kaum zu schweigen, war das auch nicht der Sinn der Übung. So geriet Muellers Anhörung mehr zu einer Kombination aus intensiver Text-Exegese und purer Parteipropaganda als zu einer ernsthaften Debatte darüber, was in den USA unter Donald Trump alles rechtlich möglich ist und was nicht.

Während sich die republikanischen Angehörigen des Ausschusses nach Kräften bemühten, jedes einzelne von Muellers Ermittlungsergebnissen anzuzweifeln beziehungsweise als Freispruch für den Präsidenten darzustellen und entsprechend kaum Fragen stellten, konzentrierten sich die Demokraten auf zwei Punkte: erstens, noch einmal das volle Ausmaß der russischen Interventionen im Wahlkampf 2016 darzustellen. Und zweitens, im Detail die im Mueller-Report dargestellten zehn Anlassfälle auszubreiten, die Trumps Versuche beschreiben, die Arbeit der Sonderermittler aktiv zu behindern.