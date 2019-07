Inna Hartwich

Moskau. Sein Gesicht ist geschwollen, der ganze Körper mit roten Flecken übersät. "Nesselsucht", heißt es aus dem Krankenhaus, in das Alexej Nawalny, einer von Russlands bekanntesten Regime-Kritikern, am Sonntag aus dem Gefängnis überstellt worden ist. 30 Tage Haft verbüßt der 43-jährige Moskauer derzeit wegen Aufrufs zu Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Moskau-Wahl, am Montag musste er wieder hinter Gitter. "Alles unter Kontrolle", sagen die Ärzte. Nawalnys Verwandte und Bekannte sowie seine Vertrauensärztin Anastasia Vasiljewa, die ihn kurz durch den Türspalt sehen durfte, sprechen von einer mutmaßlichen Vergiftung.

Noch sind es lediglich Spekulationen. Doch zeigen allein diese, wie verschärft die Lage rund um die Wahl für das Moskauer Stadtparlament mittlerweile ist. Eine Institution, die in der Vergangenheit als nicht besonders bedeutend eingestuft worden ist, eint die oppositionellen Kräfte in der russischen Hauptstadt. Aus einer Routine-Angelegenheit ist längst ein Aufstand der Unzufriedenen geworden.

Der Staat antwortet mit Schlagstöcken, wie sich bei der nicht genehmigten Demonstration am Samstag gezeigt hat, zu der Nawalny aufgerufen hatte. Mit brachialer Gewalt trieben Polizisten in voller Montur die friedlichen Demonstranten auseinander, die sich Richtung Rathaus aufgemacht hatten; mehr als 1300 von ihnen wurden festgenommen - eine Rekord-Zahl. Das Stadtzentrum Moskaus glich einer Festung, überall waren Polizeibusse mit schwer bewaffneten Uniformierten zu sehen.

Oppositionsführer Nawalny wurde möglicherweise vergiftet. - © reu/Zhumatov

Die demonstrative Härte, die Einschüchterung und Bestrafung sollen den Menschen die Illusion nehmen, es könne sich politisch etwas ändern im Land. Gekommen waren dennoch Tausende, obwohl ihre Führungsfiguren seit Tagen drangsaliert und schikaniert wurden. "Es reicht, dass man unsere Rechte mit Füßen tritt, dass man uns offen ins Gesicht sagt, dass es uns nicht gibt", sagte Ilja, ein 27-jähriger IT-Spezialist, vor einem Absperrgitter.

57 Kreml-Kritiker vom Urnengang ausgeschlossen

Am 8. September sollen in 16 Regionen Russlands neue Gouverneure und in mehr als 30 Regionen, darunter in der Hauptstadt, neue Parlamente und Stadträte gewählt werden. Ein Ereignis, das in den vergangenen Jahren stets leise und äußerst erfolgreich für die Regierungspartei "Einiges Russland" abgelaufen war. In Moskau aber bröckeln nun die Sicherheiten.