Kabul. (leg) Amrullah Saleh ist in Afghanistan nicht irgendwer. Der Kandidat für die Vizepräsidentschaft bei den Präsidentenwahlen am 28. September war früher Innenminister und Chef des afghanischen Geheimdienstes NDS. Vor allem aber ist Saleh ein scharfer Kritiker des mächtigen pakistanischen Geheimdienstes. Letzterem wird nachgesagt, dass er in Afghanistan stets die Taliban unterstützt und protegiert hat. Und Saleh gilt als Hardliner im Umgang mit den Taliban.

Diese Haltung ist in Afghanistan nicht ohne Risiko für die persönliche Sicherheit: Am vergangenen Sonntag, pünktlich zum Wahlkampfbeginn, wurde Kabul nämlich wieder einmal von Explosionen und Gewehrfeuer erschüttert. Mindestens 24 Menschen kamen bei Angriffen auf Salehs Büro und auf das Hauptquartier seiner Partei ums Leben, weitere 50 wurden verletzt. Eine Autobombe detonierte in der Nähe seiner Parteizentrale, Angreifer drangen in das fünfstöckige Gebäude ein. Saleh selbst gelang es, sich in Sicherheit zu bringen. Die Gefechte tobten lange, erst nach sechs Stunden Kampf gewannen die Sicherheitskräfte die Oberhand.

Bekannt hat sich zu den Angriffen bis Montag niemand. Dass sie eine Machtdemonstration der Taliban inmitten des anlaufenden Wahlkampfs waren, liegt allerdings nahe. Denn die islamistischen Gotteskrieger, die das Land von 1996 bis zur US-Invasion im Jahr 2001 beherrschten und dort einen international kritisierten "Steinzeit-Islam" verfochten, sind auf dem Vormarsch: Während ihre Vertreter in Doha mit den USA über einen möglichen Frieden in Afghanistan verhandeln, erobern sie Stück für Stück Afghanistan zurück. Vor einer Woche fiel mit Keran-wa-Monjan ein weiterer Bezirk Nordafghanistans in ihre Hände - nachdem Anfang Juli mit Kushtepa bereits ein wichtiger Bezirk an die Gotteskrieger gefallen war.

Die Nato steht dabei weitgehend auf verlorenem Posten: Im Frühjahr hatte ihre Afghanistan-Mission "Resolute Support" mitgeteilt, künftig keine Daten mehr dazu zu erheben, wie viele Bezirke der Regierung und wie viele den Taliban unterstehen. Der letzte veröffentlichte Bericht stammt aus dem Oktober 2018. Damals kontrollierte die vom Westen unterstützte Regierung in Kabul nur wenig mehr als die Hälfte der afghanischen Bezirke. Diese aus Sicht der Regierung und des Westens deprimierende Situation hat sich seither nicht gebessert.

"Bedeutende Fortschritte"