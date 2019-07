Layal Abozu Rahal

Genf. Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit läuft im syrischen Idlib, was Experten als Abnutzungskrieg bezeichnen. Seit Ende April bombardieren die Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad und ihre russischen Verbündeten systematisch Kliniken, Schulen und Märkte in Idlib, um den Boden für die Rückeroberung der letzten Rebellenbastion zu bereiten.

Die Staatengemeinschaft reagiert auf die steigende Opferzahl bisher aber "mit einem Schulterzucken", wie UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet kritisiert.

Angriffe auf zivile Ziele

Bachelet warf den syrischen und russischen Streitkräften am Freitag vor, ganz gezielt Krankenhäuser, Bäckereien und Schulen anzugreifen. "Dies sind zivile Ziele, und angesichts der Häufigkeit und Hartnäckigkeit der Angriffe scheint es sehr unwahrscheinlich, das sie zufällig getroffen werden", sagte sie. Gezielte Angriffe auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen, die strafrechtlich verfolgt werden müssten.

Das Blutvergießen in Syrien sei offenbar "nicht mehr auf dem internationalen Radar", kritisierte Bachelet. "Die Luftangriffe töten und verstümmeln jede Woche eine bedeutende Anzahl von Zivilisten, doch scheint dies nur auf ein Schulterzucken zu stoßen", beklagte sie. Dabei droht eine humanitäre Katastrophe und eine neue Fluchtwelle in die Türkei, wenn Assad die Offensive ausweitet.

Mehr als drei Millionen Menschen leben in Idlib und angrenzenden Gebieten unter Kontrolle der Dschihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und anderer Rebellengruppen. Ein Großteil davon sind Flüchtlinge aus anderen Landesteilen und Kämpfer, die nach der Rückeroberung einstiger Rebellenbastionen wie Homs, Aleppo und Ost-Ghouta mit ihren Familien dorthin gebracht wurden.

Waffenruhe gebrochen

Eigentlich gilt für die Region seit dem vergangenen September eine Waffenruhe. Eine damals im russischen Sotschi von der Türkei und Russland ausgehandelte Vereinbarung sah zudem die Schaffung einer entmilitarisierten Zone um Idlib vor, doch wurde das Abkommen nie vollständig umgesetzt. Seit Ende April gibt es nun wieder regelmäßig Luftangriffe und Gefechte in der Region.

Die Vereinbarung von Sotschi habe den Angriff nur "vorübergehend verzögert", sagt der Syrien-Experte Nawar Oliver vom Omran Center. In der Region im Nordwesten Syriens seien "die gesamte syrische Opposition und die Familien der Kämpfer" versammelt. Es laufe ein "furchtbarer Abnutzungskrieg, in dem Zivilisten, Kliniken und andere Infrastruktur ins Visier genommen werden".

Mit den aktuellen Luftangriffen will die Regierung laut Oliver "Druck auf die Gruppen und ihre Basis in der Bevölkerung" ausüben. Bisher haben die Assad-Truppen kaum Geländegewinne gemacht, doch wurden laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte schon mehr als 740 Zivilisten getötet. Nach UNO-Angaben wurden 400.000 Menschen zur Flucht getrieben.

Angst vor neuer Fluchtwelle

Die Offensive in Idlib werde durch die militärische Unterstützung der Türkei für die Rebellen behindert, sagt der Syrien-Experte Samuel Ramani. Über Beobachtungsposten, die die Türkei vergangenes Jahr in Absprache mit Russland und dem Iran zur Überwachung der Waffenruhe um Idlib eingerichtet hatte, liefere sie ihnen logistische Unterstützung, aber auch Waffen und Munition.

"Russland dringt entschiedener denn je darauf, dass ganz Syrien wieder unter die Herrschaft Assads kommt", sagt der Forscher von der Oxford-Universität. Moskau wolle daher, dass die Türkei ihre Militärhilfe für die Opposition in Idlib einstellt. Doch scheine es, "als ob Ankara die Rebellen mit größerem Enthusiasmus unterstützt als seit langem".

Ankara fürchtet eine neue Fluchtwelle in die Türkei, wo bereits 3,6 Millionen Syrer leben. Die Türkei wolle "Idlib stabilisieren, damit Flüchtlinge dorthin zurückkehren können", sagt Nicolas Heras vom Center for a New American Security. Kurzfristig könne Russland mit dem türkischen Einfluss in Idlib leben, doch "Damaskus will die Türkei jetzt raus aus Syrien haben", sagt Heras. Der Konflikt in Idlib wird daher wohl im Fokus der Syrien-Gespräche zwischen Russland, dem Iran und der Türkei kommende Woche in Kasachstan stehen. (afp)