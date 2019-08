Washington/Wien. Ist den USA ein veritabler Coup gegen den Terror geglückt oder doch nicht? Die "New York Times" berichtet jedenfalls, dass ein Sohn Osama bin Ladens, Hamza bin Laden, bei einer Operation unter US-Beteiligung getötet worden sei. Offenbar liegen entsprechende Geheimdienstinformationen vor. Bei dem Spross des einstmals gefürchtetsten Al Kaida-Terroristen der Welt handelt es sich jedenfalls um keinen "kleinen Fisch": Hamza bin Laden soll zuletzt zumindest eine bedeutende Führungsrolle innegehabt haben und als Nachfolger von Al Kaida-Führer Aiman al-Sawahiri gehandelt worden sein.

Informationslage ist dünn

Doch ist die Informationslage reichlich nebulös. Genauere Angaben zu Ort und Zeitpunkt der angeblich tödlichen Kommandoaktion gegen den Terroristen liegen nicht vor. Laut "New York Times" wurde Hamza bin Laden innerhalb der vergangenen beiden Jahre getötet. Dazu kommt, dass die USA in der Vergangenheit schon mehrfach den Tod von Terrorgrößen vermeldet hatten und die Information dann rückgängig machen mussten.

Angeblich getötet: Hamza bin Laden, Sohn des Terrorpaten. - © afp

US-Präsident Donald Trump, der sich im Wahlkampfmodus befindet, ist bemüht, eine Blamage zu vermeiden und zeigt sich betont zurückhaltend: Er wolle den vermeldeten Coup "nicht kommentieren", so der Präsident vor Journalisten im Weißen Haus.

Die Rolle und die Bedeutung der Al Kaida haben sich in den vergangenen Jahren jedenfalls merklich verändert. Die einst gefürchtetste Terrororganisation der Welt, die die Attentate von 9/11 geplant und durchgeführt hatte, ist heute nur mehr eine Gruppe von vielen. Sie spielt die Rolle einer "grauen Eminenz", viele andere islamistische Terrorgruppen weltweit berufen sich in ihrem Radikalisierungsprozess auf die Al Kaida, ohne Al Kaida selbst sein zu wollen. So unterstreicht die syrische Dschihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham weiter ihre Nähe zu Al Kaida, aus der sie hergegangen ist. Die Extremisten liefern sich derzeit heftige Kämpfe mit der syrischen Armee und den mit ihr verbündeten Russen um die letzte syrische Rebellenhochburg in Idlib. Die Zahl der zivilen Opfer ist groß, doch für Moskau und Syriens Präsident Bashar al-Assad ist klar, dass es sich um einen legitimen Krieg gegen den Terror handelt. Eine Argumentation, der die USA wenig entgegenzusetzen haben. Terroristen, die bewusst als "Al Kaida" firmieren, findet man im Bürgerkriegsland Jemen, wo sie weite Gebiete um die Stadt al-Mukallah unter ihrer Kontrolle haben. Aber auch dort ist so, dass in erster Linie mit der Terrororganisation verbündete Stämme ihr Unwesen treiben.