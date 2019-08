WZ Online

Wien. Die beiden Supermächte des Kalten Krieges, die kapitalistischen USA und die kommunistische Sowjetunion, rückten von Kernwaffen zur "Abschreckung" nicht ab. Im Laufe der Zeit erkannten sie aber, dass es Sinn macht, sich mit dem Gegner auf eine Beschränkung der Zahl an Atombomben und der Raketen, die sie ans Ziel bringen, zu verständigen. Wien war damals Ort für Verhandlungen und Unterzeichnungen.

SALT I

Link-Tipps Arms Control Association

wienerzeitung.at ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.

Im November 1969 begannen die Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung (Strategic Arms Limitation Talks/SALT). Sie verliefen äußerst zäh. Der endgültige Durchbruch bei den Verhandlungen in Helsinki und Wien gelang erst im Mai 1972 nach 130 Runden. Ergebnis waren der ABM-VERTRAG (Anti-Ballistic Missile Treaty) zur Beschränkung der Raketenabwehr sowie ein Interims-Abkommen zur Beschränkung von Anlagen für Interkontinentalraketen und der Zahl von Raketen, die von U-Booten abgeschossen werden.

Der ABM-Vertrag verbot eine Raketenabwehr zum Schutz des ganzen Territoriums der USA bzw. der Sowjetunion. Erlaubt waren nur je zwei Stützpunkte mit maximal 100 Abwehrraketen zum Schutz von Washington bzw. Moskau. 2002 zogen sich die USA aus dem ABM-Abkommen zurück, was dessen Aus bedeutete.

Die UdSSR hatte damals mehr Interkontinentalraketen (mehr als 5.000 Kilometer Reichweite), die USA waren aber bei der Technologie der Mehrfachsprengköpfe weiter. Das auf fünf Jahre angelegte Interims-Abkommen räumte den USA 1.000 Interkontinentalraketen (teils bis zu zehn 10 Sprengköpfe), den Sowjets 1.408 (teils bis zu drei Sprengköpfe) ein; den USA 44 Atom-U-Boote mit maximal 710 Raketen, den Sowjets 62 U-Boote mit 950 Raketen.

SALT II

Bereits im November 1972 gingen die Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung weiter. Am 18. Juni 1979 unterzeichneten US-Präsident Jimmy Carter und Sowjet-Führer Leonid Breschnew SALT II in Wien. Es trat offiziell nie in Kraft, weil der US-Senat wegen des Einmarsches der UdSSR in Afghanistan die Ratifizierung verweigerte, doch hielten sich beide Mächte an die vereinbarten Bestimmungen. Diese sahen 2.250 Trägersysteme für Atombomben - egal ob (landgestützte) Interkontinentalraketen, U-Boot-Raketen oder Kampfflugzeuge - für jeden vor.

START I

Ab 1982 folgten die Gespräche zur Verringerung strategischer Waffen (Strategic Arms Reduction Talks). Bis zur Unterschrift durch Reagan und Gorbatschow unter START I (Strategic Arms Reduction Treaty) dauerte es bis 1991. Die Atomsprengköpfe wurden jeweils auf 6.000 limitiert, die Trägersysteme auf jeweils 1.600. Rund um die nötige Zerstörung von Sprengköpfen und Anlagen wurde ein umfassendes Inspektionsregime vereinbart. In die Umsetzung platzte der Zusammenbruch der Sowjetunion samt der nötigen Klärung, was mit den Nuklearkapazitäten in früheren Sowjetrepubliken außerhalb Russlands geschehen soll. Dadurch verzögerte sich die Abwicklung der Abrüstung bis Ende 2001. Ende 2009 lief START 1 aus.