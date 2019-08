WZ Online

Washington. Nicht nur China, auch die EU hat sich den Unbill von US-Präsident Donald Trump zugezogen. Die Drohung von neuen Sonderzöllen auf Autos und andere Waren stand im Raum. Doch am Freitagabend kamen positive Signale aus Washington. Trump verkündete, dass die USA künftig mehr Rindfleisch - "das beste auf der Welt" - in die EU exportieren werden. Er werde noch am Freitag ein entsprechendes Abkommen mit der EU unterzeichnen, sagte er in einem Statement.

"Das ist ein immenser Sieg", sagte Trump. Allein im ersten Jahr nach Inkrafttreten werde der zollfreie Export von US-Rindfleisch in die EU um 46 Prozent wachsen. "Über sieben Jahre werden sie um weitere 90 Prozent wachsen", sagte der US-Präsident.

45.000 Tonnen garantierte Exportquote

Die EU-Kommission hatte bereits Mitte Juni angekündigt, dass künftig Teile des globalen EU-Einfuhrkontingentes von jährlich 45.000 Tonnen fest für US-Anbieter reserviert werden sollen. Das Einlenken der EU bei dem Thema gilt als ein Grund, warum sich Trump im vergangenen Sommer bereit erklärte, den Handelskonflikt mit der EU vorerst ruhen zu lassen - und auch zusagte, vorerst keine weiteren Sonderzölle festzusetzen. Der damals ausgehandelte Deal sieht auch vor, dass die EU den Import von Soja und Flüssiggas aus den USA fördert.

Streit um Rindfleischquote schwelt seit Jahrzehnten

Der Streit um die Rindfleischimporte reicht weit zurück. 1988 hatte die EU die Einfuhr von Hormonfleisch verboten. Die USA verhängten daraufhin 1999 im Einklang mit Regeln der Welthandelsorganisation WTO Zölle auf EU-Agrarprodukte. 2009 einigten sich beide Seiten. Das Ergebnis war eine Quote für die Einfuhr von nicht hormonbelastetem Rindfleisch "hoher Qualität".

Diese galt aber nicht nur für die USA, sondern für alle Produktionsländer. Letztlich profitierten von ihr maßgeblich Erzeugerländer wie Australien, Uruguay und Argentinien, weil sie günstiger anbieten konnten als die USA. 2016 drohte die Regierung von Präsident Barack Obama deshalb mit der Wiedereinführung der Sanktionen von 1999.

Präsident Trump wirft der EU bei einer ganzen Reihe von Produkten eine unfaire Handelspolitik vor. Nach Strafzöllen auf Stahl und Aluminium drohte er den Europäern auch mit Aufschlägen auf Auto-Einfuhren in die USA.

Die EU hofft, durch die nun gewährten Zugeständnisse die Spannungen im Handelskonflikt mit den USA zu lindern. Die EU wolle "eine neue Phase in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten einleiten", erklärte EU-Agrarkommissar Phil Hogan nach der vorläufigen Einigung im Juni.