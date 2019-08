WZ Online

El Paso. Es sind furchterregende Szenen, die sich am Samstag in einem Einkaufszentrum in der amerikanischen Grenzstadt El Paso abspielen. Ein Schütze eröffnet das Feuer auf Geschäftsbesucher. Am Ende sind mindestens 20 Menschen tot und mehr als zwei Dutzend weitere verletzt. Ein Verdächtiger wird festgenommen, laut Polizei handelt es sich um einen 21 Jahre alten Weißen, der die Tatwaffe legal erworben haben dürfte.

Medienberichten zufolge soll er nicht aus El Paso stammen, sondern aus der Stadt Allen nördlich von Dallas. Zwischen den beiden Orten liegen hunderte Kilometer, mit dem Auto dauert die Strecke fast zehn Stunden. Wählte der Verdächtige die Grenzstadt bewusst aus, in der mehrheitlich Latinos leben?

Es sollte nicht das einzige Massaker an diesem Wochenende bleiben. In der Nacht auf Sonntag feuert ein Schütze in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio nahe einer Bar um sich, neun Menschen sterben, viele weitere sind verletzt. Einmal mehr ist der Schock im ganzen Land groß, einmal mehr steht am Ende die Frage, ob die Taten hätten verhindert werden können. Und im Fall von El Paso entbrennt auch eine Debatte um eine mögliche politische Verantwortung.

"Er schürt den Rassismus in diesem Land"

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke, der aus El Paso stammt, greift Präsident Donald Trump nach der Tat an und wirft ihm vor, den Rassismus in den USA anzuheizen. Während der Präsidentschaft des Republikaners habe man einen Anstieg von Hassverbrechen beobachten können. "Er ist ein Rassist, und er schürt den Rassismus in diesem Land", sagt O'Rourke sichtlich bewegt.

Nach der Tat taucht ein vierseitiges Pamphlet auf, die Rhetorik ist hasserfüllt und ausländerfeindlich. Die Ermittler, die den Fall als inländischen Terrorismus einstufen, prüfen, ob der Verdächtige es verfasst hat. Die "New York Times" berichtet, der Text sei 19 Minuten vor dem ersten Notruf in El Paso online gegangen.

"Antwort auf die hispanische Invasion"

In dem Pamphlet heißt es etwa: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas." Der Autor bedient sich der Rhetorik weißer Nationalisten, etwa indem er von "ethischer Vertreibung" oder "Rassenmischung" schreibt und Einwanderer als "Eindringlinge" bezeichnet. Das Schreiben erinnert an das "Manifest", das der Attentäter im neuseeländischen Christchurch verfasst hatte. Der Autor äußert in dem vierseitigen Text dann auch gleich zu Beginn seine Unterstützung für den Täter von Christchurch, der Mitte März zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte.