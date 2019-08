Agnes Tandler

Srinagar/Neu-Delhi/Islamabad. Die Hausboote am malerischen Dal-See in Kaschmir sind verlassen. Statt der Sommer-Touristen sind hier nun Soldaten unterwegs. Wo sonst Urlauber Selfies machen, ist alles ausgestorben. Internet- und Telefonverbindungen sind gesperrt. Schulen, Geschäfte und Behörden sind geschlossen. Aus Angst bleiben die Menschen lieber daheim.

Mit ein paar Zeilen wurde am Montagmorgen das seit mehr als 70 Jahren umstrittene Kaschmir-Tal offiziell ein Teil von Indien. Präsident Ram Nath Kovind veröffentlichte eine kurze Verordnung, die dann dem Parlament in Neu-Delhi präsentiert wurde. Damit wird der Artikel 370 der indischen Verfassung, der Kaschmir bislang einen weitreichenden Sonderstatus - mit Privilegien für die Bevölkerung beim Landkauf und bei Jobs in der Verwaltung - gewährte, ersatzlos gestrichen. Es ist eine der folgenreichsten Änderungen seit der Unabhängigkeit Indiens 1947.

Zuvor, kurz nach Mitternacht, hatte Indien über das von ihm kontrollierte Kaschmir-Gebiet ein Versammlungsverbot verhängt. Drei wichtige Politiker wurden unter Hausarrest gestellt. Gleichzeitig wurden noch einmal 8000 paramilitärische Truppen eingeflogen, nachdem in der vergangenen Woche 38.000 zusätzliche Kräfte im Tal stationiert worden waren.

Pakistan erbost

Der Schritt Indiens hat weitreichende Implikationen - auch auf internationaler Ebene. Pakistan und Indien streiten sich seit 1947 um das Himalaya-Gebiet, das beide Atommächte für sich beanspruchen. Als inoffizielle Grenze gilt die Waffenstillstandslinie von 1949, wonach Pakistan etwa ein Drittel des Gebietes und Indien etwas mehr als die Hälfte des früheren Fürstentums Jammu und Kaschmir kontrolliert. Drei Kriege haben die verfeindeten Nachbarn bereits um Kaschmir geführt.

Da die Bevölkerung mehrheitlich muslimisch ist, beansprucht Islamabad das Gebiet für sich. Neu-Delhi hingegen vertritt die Auffassung, das Tal gehöre zu Indien, da der frühere Fürst 1947 den Anschluss an das Land gewünscht habe. Alle Bemühungen, den Konflikt im Himalaya zu entschärfen, sind stets gescheitert. Erst Ende Februar hatten sich die zwei Staaten in Kaschmir kriegerische Auseinandersetzungen geliefert.

"Pakistan verurteilt die Ankündigung der indischen Regierung aufs Schärfste", kommentierte das Außenministerium in Islamabad. Die Region sei international als umstrittenes Gebiet anerkannt, und kein einseitiger Schritt Indiens könne dies ändern. Das Land werde die Menschen im "besetzten Jammu und Kaschmir" bei ihrem Recht auf Selbstbestimmung unterstützen. Indiens Entscheidung verletze die Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.