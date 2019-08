Hongkong/Wien. (klh) Es war ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich einige Demonstranten am Montag mit der Polizei in Hongkong lieferten: Oftmals schwarz gekleidet und mit Gasmasken geschützt, eilten sie zu Straßenkreuzungen, um dort Blockaden aufzubauen. Kaum waren diese errichtet, waren die Demonstranten schnell wieder entschwunden, um die nächsten Barrikaden zu errichten, etwa in einer U-Bahn-Station. So versuchten sie einerseits, der Polizei zu entkommen. Andererseits sollte, indem etwa der U-Bahn-Verkehr lahmgelegt wird, dem Generalstreik mehr Nachdruck verliehen werden.

Mit dem Aufruf zum Generalstreik hat die Protestbewegung den Aufstand nun weiter eskalieren lassen. Tatsächlich waren weite Teile der Finanzmetropole lahmgelegt: Der öffentliche Verkehr brach streckenweise zusammen, Geschäfte blieben geschlossen und 200 Flüge mussten gestrichen werden. Gleichzeitig kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die mit dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen ihrerseits eine harte Antwort auf die Proteste gab und mehrere Dutzend Demonstranten festnahm. Zudem griffen Schlägertrupps mit Holzstangen Demonstranten an.

Die mehrheitlich sehr jungen Demonstranten riskieren viel, nämlich Haftstrafen oder langjährige Gerichtsprozesse. Trotzdem scheint ihre Taktik zu sein, dass sie sowohl die Stadtregierung von Hongkong als auch Chinas Kommunistische Partei (KP) immer stärker herausfordern.

In der Vergangenheit haben Demonstranten beklagt, dass rein friedliche Protestmärsche keine Wirkung zeigen würden. Fraglich ist aber, ob die Taktik der, auch gewaltsamen, Störaktionen nun mehr Erfolg bringen wird. Jedenfalls ist sie ein Hochrisikospiel.

Die von der KP gestützte Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam warnte die Demokratieaktivisten bei einer Rede am Montag, dass sie die Sonderverwaltungszone in eine gefährliche Lage bringen würden. Dass sie selbst, wie von den Demonstranten gefordert, zurücktritt, davon wollte sie nichts wissen. Und auch auf die anderen Forderungen der Demonstranten ging die 62-Jährige nicht ein: Etwa dass es eine Untersuchung der Polizeigewalt geben soll. Doch Lam besitzt ohnehin nur beschränkte Entscheidungsgewalt, das letzte Wort hat die KP in Peking.

Und diese zeigt bereits ihre Muskeln: Die von ihr kontrollierten Medien fordern ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten in Hongkong. Und in einem nun von der Volksbefreiungsarmee veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Soldaten trainieren, einen Aufstand niederzuschlagen. Gleichzeitig steht aber immer noch die Hintertür für einzelnen Konzessionen an die Protestbewegung offen.

Viele Beobachter haben den Eindruck, dass es innerhalb der KP selbst keine klare Linie gibt, wie die Partei mit Hongkong weiter verfahren will. Chinas Machthaber scheinen vom Ausmaß und von der Wucht der Demonstrationen überrascht worden zu sein.

Kampf um Demokratie

Die Wut in Hongkong, vor allem unter der jüngeren Generation, ist sehr groß. Diese fürchtet zusehends um ihre demokratischen Rechte, die der einstigen britischen Kronkolonie bei der Rückgabe an China 1997 unter dem Motto "Ein Land - zwei Systeme" zugesagt worden waren. Was als Protest gegen das - mittlerweile zurückgenommene - Auslieferungsgesetz, durch das Hongkonger in Restchina vor Gericht hätten gestellt werden können, begann, ist zu einem grundlegenden Kampf um Freiheitsrechte geworden.

Die Demonstranten haben bereits bewiesen, dass sie auch äußerst hartnäckig sind - schließlich gehen die Proteste schon in die neunte Woche. Je schärfer die Proteste werden, desto größer wird aber auch die Gefahr, dass Peking zu drastischeren Maßnahmen greift - und etwa den Notstand ausruft und tatsächlich die Armee schickt.