Klaus Stimeder

El Paso/Dayton. Bilanz eines amerikanischen Wochenendes: Zwei Massenschießereien, mehr als 30 Tote, dutzende Verletzte, die Fahnen auf Bundesgebäuden von Washington D.C. bis San Diego auf halbmast. Am Samstagmorgen ermordete in El Paso, Texas, ein 21-jähriger, der es auf Menschen hispanischer Herkunft abgesehen hatte, in einem Shoppingzentrum mehr als 20 von ihnen. In die Grenzstadt gekommen war Patrick C. zu diesem Zweck aus der über tausend Kilometer entfernten Kleinstadt Allen. Rund einen halben Tag später eröffnete der 24-jährige Connor B. in Dayton, Ohio, das Feuer auf die Besucher einer Bar. Unter den neun Todesopfern befanden sich mehrheitlich Afroamerikaner, aber auch seine eigene Schwester.

Beide Täter sind, beziehungsweise waren - den Massenmörder von El Paso verhaftete die Polizei, den von Dayton erschoss sie - junge weiße Männer. Der eine wurde offenbar durch die permanente rassistische Rhetorik radikalisiert, die seit Donald Trumps Wahl zum Präsidenten ihren Eingang in den gesellschaftlichen Mainstream gefunden hat. Von den Motiven Letzteren weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch immer relativ wenig; erste Hinweise deuten aber weniger auf eine rassistisch motivierte Tat als auf eine Gewaltobsession hin.

Schießereien Alltag

Beide Männer hatten die Waffen, die sie für ihre Verbrechen benutzten, legal erworben. Aufgrund der selbst für amerikanische Verhältnisse hohen Opferzahl - Schießereien mit mehreren Todesopfern gehören in den USA zum Alltag - sowie der explizit rassistischen Motivation des Täters wird der Tragödie von El Paso aber ungleich mehr Aufmerksamkeit zuteil als der von Dayton.

Wie zu erwarten, bestritt Präsident Trump jeglichen Zusammenhang zwischen seiner und der rassistischen Rhetorik seiner republikanischen Parteifreunde und tat, was er und sie immer tun, wenn wieder einmal Unschuldige den Preis für die laxen beziehungsweise de facto inexistenten US-Waffengesetze zahlen müssen: Sie schicken "Thoughts and Prayers", "Gedanken und Gebete".

Das Attentat wird politisch nicht folgenlos bleiben: El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. Seine Bevölkerung ist zu 80 Prozent hispano-amerikanischer oder spanischer Herkunft. Erste Reaktionen vor Ort und aus dem ganzen Land lassen nicht darauf schließen, dass sich die rund 60 Millionen in den USA lebenden Hispanics künftig fürchten, vor die Tür zu gehen. Am treffendsten fasste es wahrscheinlich der Schriftsteller und Journalist Richard Parker ("Lone Star Nation: How Texas Will Transform America", Pegasus 2015), selber ein Kind El Pasos mit hispanischem Hintergrund, in einem Fernsehinterview zusammen: "Es ist ja nicht so, dass irgendwas, das dieser Terrorist von sich gegeben hat, neu wäre. Wenn man sein Manifest liest, könnte das auch direkt aus dem Pressebüro des Weißen Hauses stammen."